Partenaire de 21 ans a failli perdre la vie à cause du COVID

Rachel Maddow a lancé un appel à réfléchir et sincère au public américain jeudi 19 novembre en révélant que son partenaire de 21 ans a failli mourir du COVID-19.

Alors que le coronavirus continue de déchirer les États-Unis, étranglant la normalité, le MSNBC Le présentateur a révélé que Susan Mikula était devenue tellement écœurée par l’agent pathogène que les proches pensaient qu’elle ne survivrait peut-être pas.

De retour à la maison pour animer l’émission après une brève interruption, le joueur de 47 ans a déclaré: «Ma relation avec Susan, à la fin de la journée, est la seule chose pour laquelle je tuerais ou mourrais sans hésitation.

«Et Susan a été malade du COVID ces dernières semaines.

«À un moment donné, nous avons vraiment pensé qu’il y avait une possibilité que cela puisse la tuer, et c’est pourquoi je suis parti.

Maddow: Ne comprenez pas cette chose. Faites tout ce que vous pouvez pour ne pas l’obtenir. Rachel Maddow révèle que sa partenaire, Susan, a été testée positive pour Covid-19 et se rétablit toujours, et implore les téléspectateurs de prendre en compte leurs proches lorsqu’ils calculent leur propre risque Covid-19. pic.twitter.com/oUz2DBLG63 – Blog Maddow (@MaddowBlog) 20 novembre 2020

Décrivant l’artiste et photographe Mikula comme le «principe organisateur» de sa vie, Maddow a cherché à souligner sa tristesse lorsque le couple s’est séparé après avoir été testé positif.

Maddow, qui a elle-même été testée négative, a déclaré: «Elle est devenue de plus en plus malade pendant que j’essayais de prendre soin d’elle tout en restant physiquement séparée d’elle.

«Elle se remet. Nous n’avons pas peur comme nous l’étions.

Rachel Maddox: « Tout ce que vous avez été prêt à faire pour risquer de contracter un coronavirus, ne le faites pas. »

S’adressant à ceux qui, face à la flambée des taux de coronavirus, réagissent avec apathie, fatigue ou même dérision, elle a imploré les gens de prendre le virus au sérieux.

«Tout ce que vous avez calculé dans votre vie comme un risque acceptable, comme un risque inévitable, quelque chose que vous êtes prêt à subir en termes de virus, car statistiquement, hé, cela ira probablement bien pour vous et vos proches, je suis juste ici pour vous dire de recalibrer cela », dit-elle.

«Franchement, le pays a besoin de vous pour recalibrer cela, car, en gros, il n’y a plus de place pour vous à l’hôpital.

«Nous avons actuellement plus de personnes à l’hôpital que nous n’en avons depuis le début de cette épidémie. Il a augmenté de 50 p. 100 en deux semaines.

«Donc, pour le bien du pays, vous ne pouvez vraiment pas tomber malade et devez aller à l’hôpital tout de suite. La seule façon de s’assurer que cela est de s’assurer de ne pas être infecté. »

En tant que principale agence de santé du pays, les Centers for Disease Control and Prevention, plaide pour que les gens ne se déplacent pas pour voir leurs proches pour Thanksgiving, Maddox a amplifié ses avertissements.

«Ce dont vous avez besoin, c’est que quiconque est la personne la plus importante de votre vie, celui que vous aimez le plus, dont vous vous souciez le plus et que vous chérissez le plus au monde, c’est la personne que vous risquez de perdre», dit-elle.

«Ou à qui vous pouvez passer des semaines, debout toute la nuit, à paniquer, à appeler des médecins partout et encore et encore toute la nuit pour essayer de comprendre comment empêcher cette personne de respirer et de sortir de l’hôpital.

«Je suppose que vous pourriez être prêt à vous risquer, après tous ces mois et tout ce temps, c’est tellement frustrant. J’aurais fait n’importe quoi.

«J’aurais déplacé des montagnes pour que ce soit moi qui ai été malade ces dernières semaines au lieu de Susan. Je donnerais toujours n’importe quoi pour ça. Cette chose ne vous donne pas ce choix. »

Elle a ajouté: «Cette chose est effrayante comme l’enfer. Tout ce que vous avez été prêt à faire pour risquer de l’obtenir, ne le faites pas »