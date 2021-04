Partagez, explorez et découvrez de la musique et des podcasts via Spotify dans l’application Facebook – Spotify

Nous avons tous cet ami ou cet être cher qui semble toujours être au courant des artistes émergents les plus en vogue ou des dernières sorties – et qui utilise leur réseau social pour partager leurs dernières découvertes.

La découverte est importante pour Spotify. C’est pourquoi nous améliorons la façon dont les utilisateurs partagent et interagissent avec les chansons et les épisodes de podcast en introduisant une nouvelle expérience de mini-lecteur basée sur la découverte sociale, une découverte qui permet aux auditeurs de profiter de l’audio de Spotify directement dans Facebook, sans basculer entre les applications.



À partir d’aujourd’hui sur certains marchés *, les utilisateurs de Spotify Premium peuvent découvrir et découvrir des chansons et des épisodes avec une lecture complète directement à partir de Spotify dans l’application Facebook sur iOS et Android. Les utilisateurs de Spotify Free peuvent profiter de la même expérience formidable via le mode aléatoire avec les publicités associées de Spotify.

Au-delà des partages Spotify sur Facebook News Feed, les fans auront également la possibilité de lire des chansons via le mini-lecteur via des publications d’artistes vérifiés sélectionnés, ou même à partir de vidéos téléchargées par les utilisateurs sur Facebook qui contiennent de la musique sous licence. Votre portée est encore plus grande.



Voici comment lancer le mini-joueur:

Appuyez sur le bouton «Lecture» de la chanson que vous, votre ami, un membre de votre famille ou votre créateur préféré avez partagé depuis Spotify sur leur fil d’actualité Facebook. La première fois que vous utilisez le mini-lecteur, vous verrez une boîte de dialogue de consentement ouverte. Cliquez sur «Connecter» pour continuer. Si vous êtes connecté à Spotify, les applications basculeront automatiquement et la lecture démarrera à partir de l’application Spotify. (Si vous n’êtes pas connecté, vous serez invité à le faire.) Spotify continue de jouer même si vous continuez à faire défiler votre fil d’actualité, mais vous aurez le contrôle sur les options de lecture afin de pouvoir mettre en pause ou fermer le mini-lecteur.

Au cours de la dernière année, nous avons vu à quel point les médias sociaux continuent d’être un moyen extrêmement important de se connecter avec des amis et des êtres chers, en particulier lorsque se rassembler en personne est plus difficile. L’audio continue d’être quelque chose qui rassemble les gens.

La nouvelle intégration se déploie dans Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonésie, Israël, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Afrique du Sud, Thaïlande, Uruguay et États-Unis Nous sommes impatients de présenter cette expérience à d’autres marchés au cours des prochains mois.