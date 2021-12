Parrains de Tokyo : un grand film de Noël animé

Maintenant, ils sont là, les jours de Noël, et aujourd’hui, nous aimerions recommander un film spécial adapté à la période de réflexion de l’année : Parrains de Tokyo. Pourquoi vous les gars cet animé, celui du réalisateur légendaire Satoshi Kon (« Perfect Blue », « Paprika »), à voir absolument, nous vous le dirons ici.

Trois sans-abri et un bébé

Au cœur de l’histoire se trouvent trois personnages que beaucoup d’entre nous ne pourraient pas nécessairement à première vue en lien avec Noël amènerait. Les personnages principaux sont notamment trois sans-abri, plus précise Gin alcoolisé, la Runaway Miyuki et l’ex-drag queen Hana. La veille de Noël, ils font une découverte étrange et surtout extrêmement surprenante : Ils trouvent un bébé à la poubelle !

Bien qu’ils soient un peu dépassés au début, ils décident de regarder autour de prendre soin de la petite fille Kiyoko. Ils veulent aussi savoir pourquoi ses parents ont laissé l’enfant à la poubelle, et alors on commence voyage aventureux pour les trois héros réticents. Est-ce que tout se passera bien ?

Nous ne répondrons bien entendu pas à cette question pour vous ici. Pour cela, vous devez regarder le film vous-même. Ce que nous pouvons vous dire, cependant, c’est pourquoi vous regardez l’anime vous devriez certainement le voir à Noël. Cela est dû, entre autres, aux trois personnages principaux qui, dans une certaine mesure, jouent le rôle de trois saints rois trappe, qui, comme leurs modèles, partent également à l’aventure.

Hana, Miyuki et Gin font une merveilleuse découverte © Madhouse / Sony Pictures Entertainment

Il joue un grand rôle dans l’intrigue coïncidence ou miracle: La situation de départ seule est inhabituelle, car quelles sont les chances que exposé un bébé à Noël et trouvé par trois inconnus au bon endroit au bon moment ? Cela frise le miracle et parmi ceux-ci coïncidences fatidiques l’un après l’autre est toujours aligné.

Salut, famille et miracle (de Noël)

Gin, Miyuki et Hana étaient la vie jusqu’à présent D’ailleurs pas forcément bien disposéc’est pourquoi ils espèrent aussi un miracle à cette période spéciale de l’année. Le gin pèse toujours là-dessus ses dettes sa famille est brisée, Miyuki est fuir la maison et a rompu le contact avec son père et est devenu Hana offert par sa mère. C’est un groupe qui est souvent sous-représenté dans les histoires grand public qui place Kon au centre de son histoire et nous montre à quel point l’humanité peut également être trouvée ici.

Le trio vit une nuit mouvementée avec le bébé © Madhouse / Sony Pictures Entertainment

Kiyoko se tient naturellement comme un bébé pour l’innocence dans ce monde méchant, dans lequel vit le trio et qui n’est jamais romancé en aucune façon par le classique de l’anime. C’est une vie difficile. C’est pourquoi la fille symbolise encore plus pour les trois : Espoir. Espérer quelque chose de bien en aidant la petite fille à retrouver sa famille. Ce faisant, ils protègent non seulement l’enfant des dangers qui l’entourent, mais ils trébuchent également d’une situation folle à l’autre. Le drame et l’humour sont étonnamment bien équilibrés ici.

Au fur et à mesure que le film avance, Gin, Hana et Miyuki deviennent progressivement de plus en plus une sorte de famille pour Kiyoko. Tout cela, l’espoir du bonheur dans la vie, l’espoir du salut et l’espoir d’un miracle sont quelque chose qui se marie à merveille avec Noël. Le thème de la famille traverse également « Tokyo Godfathers », bien qu’il ne s’agisse pas principalement de la famille biologique.

Les quatre finiront-ils par avoir un miracle de Noël? © Madhouse / Sony Pictures Divertissement

Il s’agit plutôt une famille de substitution ou la famille que nous choisissons nous-mêmes. Il s’agit des personnes que nous prenons dans notre cœur, dont nous nous entourons et qui nous donnent de la force dans les moments difficiles. Et c’est exactement de quoi sont faits le gin, Miyuki et Hana finalement conduit. Au début, il est montré comment ils s’amusent toujours les uns avec les autres, mais à la fin, leur lien est plus fort que jamais.

Un film de Noël parfait

Mais le film d’animation est là pas un type de famille plutôt qu’un autremais met plutôt l’accent sur la valeur d’une telle connectivité et de cette communauté. Peu importe si vous êtes lié à quelqu’un. Si une personne est importante pour vous et que cette personne ressent la même chose pour vous, cette bande n’a pas de prix. Un beau message pour Noël.

« Tokyo Godfathers » décide de se concentrer sur des personnages inhabituels qui ont dû prendre beaucoup de temps dans leur vie jusqu’à présent, et roule parfaitement bien avec. Le résultat est un film captivant et drôle qui va toujours au coeur. Il souligne l’importance des familles et de l’espoir et montre que les miracles de Noël peuvent vraiment se produire – Peut-être même avec toi cette année.

« Tokyo Godfathers » est avec doublage allemand et dans le son japonais original sur Netflix accessible.