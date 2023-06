Paroles de la chanson de Karol G ‘Watati’ du film ‘BARBIE’ | VIDÉO OFFICIELLE

L’euphorie pour le monde rose de Barbie Land est partout et maintenant c’était Carol G. qui a surpris ses fans en sortent leur vidéo officielle de Watatichanson qui fait partie de la bande son action en direct « Barbie le film » et ici nous partageons les paroles.

Karol G a créé la chanson ‘Watati’ le 1er juin en collaboration avec le panaméen Aldo Ranksmais il a conquis les fans avec la sortie de sa vidéo plein de références à la plus célèbre poupée Matteldes couleurs, des patins, du toboggan, des planches de surf, un tourne-disque et son look rose.

En plus de Karol G, le film « Barbie » avec Margot Robbie comprend des stars comme Dua Lipa, Nicki Minaj, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Gayle, Ice Spice, Kali, Tame Impala et l’acteur Ryan Gosling.

Bonjour?

moi fille

Une fois de plus

La balançoire maigre

Watati, hé hé

Papa, allons à la discothèque pour passer un bon moment

Beaucoup de fumée, de brandy pour avoir le vertige (j’ai eu le vertige)

Et, papa, allons à la discothèque pour passer un bon moment (hey, hey, hey)

Beaucoup de fumée, de brandy pour avoir le vertige (donne-le)

Et, wow, donne-le au sol, que le monde entier

Il sait qu’en le secouant tu es un meurtrier (hehehe)

Wow, donne-le au sol, que le monde entier

Il sait qu’en le secouant tu es un meurtrier (hey)

Les mains pour l’air, le pum-pum pour le sol

Avec les petites mains ‘mises’ sur les hanches’

Chacun le déplace comme il veut

Mais bouge-le alors

Bas bas

Bas, bas, bas (continue, alors)

Plus bas, plus bas (plus, plus, plus)

Plus bas, bas, bas (hahaha)

Ce bam-bam-bam et je viens, viens, viens

déplacez-le là

Je sais que tu es actif et j’ai cent ans (hehehe)

Continuons

Déplacer ce bam-bam-bam et je viens, viens, viens

déplacez-le là

Je sais que tu es actif et j’ai cent ans

Continuons

Papa, allons à la discothèque pour passer un bon moment

Beaucoup de fumée, de brandy pour avoir le vertige (j’ai eu le vertige)

Et, papa, allons à la discothèque pour passer un bon moment (hey, hey, hey)

Beaucoup de fumée, de brandy pour avoir le vertige (donne-le)

Et, wow, donne-le au sol, que le monde entier

Il sait qu’en le secouant tu es un meurtrier

Wow, donne-le au sol, que le monde entier

Il sait qu’en le secouant tu es un meurtrier

Quand tu frappes le sol, maman

D’un mon coeur commence à se remplir

La crinière’ dans la discothèque me dit, « Aldo représente »

Le bichota a un mambo sur ces hanches

Quand il commence à secouer ce bam-bam-bam et je viens, viens, viens

déplacez-le là

Je sais que tu es actif et j’ai cent ans

Continuons

Danser avec les gens à la discothèque (ha)

La fumée, l’eau, chérie, je ne sens plus ma tête

Passe-moi l’eau qui est sur la table

Tout prendre car j’ai envie de me rafraichir

Si tu veux que la fête continue

Après la fête, allons jusqu’à l’aube

C’est Aldo Ranks

avec le bogue

hehehehehe

Vous ne vous attendiez pas à ça, n’est-ce pas ?

hahaha

Colombie et Panama

Oo-ovy à la batterie

Margot Robbie et Ryan Gosling apparaissent dans la vidéo, ont ajouté des images du film et un énorme signe Barbie, ainsi que différents ensembles de la bande.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?