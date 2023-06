PAROLES de ‘BABY HELLO’, chanson Bizarrap et Rauw Alejandro: BZRP Music Sessions #56 (VIDEO)

Après le succès de la collaboration avec les mexicains corridos tumbados, Featherweightle producteur de musique et DJ argentin, Bizarrap, revient maintenant avec une nouvelle chanson qui promet d’être à nouveau un succès, ce mercredi, elle a été créée BZRP Session #56 avec le Portoricain Rauw Alejandro et ici nous partageons les parolesah la vidéo officielle de la chanson intitulée « Baby Hello ».

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, plus connu sous le nom de « Alejandro brut »est un auteur-compositeur-interprète latino et urbain de Porto Rico et interprète de tubes comme « Kiss » avec Rosalía, « Punta 40 », « All of you » et « Je te félicite » avec Shakira.

Certains fans chanceux ont déjà pu entendre un aperçu de la chanson Bizarrap avec Rauw Alejandro. Un fragment a été mis à disposition dans le cadre du lancement de la collection de vêtements que l’Argentine a lancée en collaboration avec Inditex. Ainsi, dans une cabine d’essayage Bershka à Madrid, une caméra cachée a été placée avec un fragment de la collaboration.

ce que tu portes me tue

mais vraiment ce qu’il y a en dessous je veux voir

« Allons-y » dites vos gestes

et j’ai mis pal bellaqueo

Pourquoi dormir seul ?

si tu es seul

Tu veux m’essayer, je te mange tous

On peut baiser et laisser passer les heures

Et le matin il ne doit pas y avoir de mariage

je suis seul et tu es seul

Tu veux m’essayer, je te mange tous

On peut baiser et laisser passer les heures

Et le matin il ne doit pas y avoir de mariage

Ra’ Rauw

Dis-moi maman, de quoi as-tu besoin ?

Soleil et plage avec le frigo

Marijuana avec ses amis

Maintenant c’est mauvais, avec le mal

Il met un pansement sur ce coeur

J’aime qu’elle brûle, pour que nue elle ait l’air blanche

Que Dieu la bénisse, elle est dans une autre ligue

Si tu es contrarié, je te donnerai une cure de désintoxication

pour te donner un chiffre

Il demande d’autres poses, il continue et ne se lasse pas

La nuit est à nous et passer un bon moment est le but

Tu veux que je le mette où d’autre ?

Abandonne-toi (maman)

Sans sentiments, enlève tout (pour moi)

Peu fumé j’ai déjà arraché (pour toi)

Et si nous nous retrouvons une autre nuit

ce ne sera pas… rien de grave

Abandonne-toi (maman)

Sans sentiments, enlève tout (pour moi)

Peu fumé j’ai déjà arraché (pour toi)

Et si nous nous retrouvons une autre nuit

ce ne sera pas… rien de grave

Vous constatez l’inscription en dehors des charges

tu es une bellaca et je suis un palgo

Faites-lui savoir que je m’occupe du reste

Après que je l’ai frappé, il a laissé une flaque d’eau sur le lit

Lego le week-end, c’est l’heure de mettre les tacos

Avec ses amis, elle prépare le braquage

Il veut qu’un caco le contacte

Mettez-le scélérat dans l’acte

Mettez-le scélérat dans l’acte

Mettez-le scélérat dans l’acte

Mettez-le scélérat dans l’acte

Pourquoi dormir seul ?

si tu es seul

Tu veux m’essayer, je te mange tous

On peut baiser et laisser passer les heures

Et le matin il ne doit pas y avoir de mariage

je suis seul et tu es seul

Tu veux m’essayer, je te mange tous

On peut baiser et laisser passer les heures

Et le matin il ne doit pas y avoir de mariage

Ra’ Rauw

