Parmi nous sera également disponible en italien

On parle beaucoup des jeux vidéo de nouvelle génération, avec l’arrivée de la Xbox Series X | S et de la PlayStation 5. Mais côté PC et smartphone? L’un des principaux titres du moment remonte à 2018, et a conquis des millions de joueurs ces derniers mois, devenant le plus téléchargé sur les appareils mobiles. On parle de Parmi nous, un jeu basé sur les déductions sociales développé par InnerSloth. Déjà au cours des semaines précédentes, l’équipe de développement avait publié une série de communications liées à l’actualité qui feront bientôt partie du jeu, probablement à partir de décembre. La confirmation est confirmée par un tweet officiel.

Il y a actuellement deux priorités principales. Le premier consiste à améliorer les systèmes de déclaration et d’interdiction de déclaration utilisateurs toxiques qui modifient les jeux des autres joueurs. Auparavant, Among Us a été touché par plusieurs intrusions de pirates informatiques qui ont incité InnerSloth à travailler sur une série de mises à jour en réponse aux nombreuses plaintes reçues d’autres utilisateurs. Il arrive aussi que le jeu soit utilisé en dehors de ses règles, c’est-à-dire identifier l’imposteur parmi les coéquipiers, devenir un lieu de rencontre en ligne chez les adolescents. Un autre phénomène qui met normalement mal à l’aise ceux qui veulent jouer parmi nous.

Le deuxième objectif d’InnerSloth est de introduire de nouvelles langues. Le jeu n’est actuellement disponible qu’en anglais, mais accueillera bientôt un certain nombre de localisations, y compris italien. Ce travail sera confié à des professionnels, malgré la disponibilité de plusieurs utilisateurs pour traduire, de manière amateur mais gratuite, Among Us dans les différentes langues, comme précisé par les développeurs eux-mêmes dans un post publié sur la page Steam du jeu début novembre. En plus de l’italien, le français, l’allemand, l’espagnol d’Europe et d’Amérique latine, le néerlandais, le russe, le brésilien, le portugais, le japonais, le coréen et le philippin seront inclus.

Tels sont les principaux objectifs d’InnerSloth pour le nouveau cours Among Us, qui ne trouvera pas forme dans un second chapitre, mais dans une amélioration générale de l’expérience offerte par le jeu, à travers une meilleure utilisation tant en termes de langage que de relations avec le d’autres joueurs. Nous restons en attendant décembre pour tester concrètement les futures mises à jour du phénomène du jeu vidéo du moment.