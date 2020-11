Parmi nous: nouvelle carte et tout ce que nous savons!

Parmi nous a été un jeu révolutionnaire, d’autant plus qu’il a découvert que c’était un an ou deux après sa sortie initiale. Twitch et la communauté ont donné une nouvelle vie à Among Us, et cela est démontré par le nombre de joueurs qui se trahissent dans le monde! des mises à jour arrivent régulièrement, tout le monde attend avec impatience ce qu’Innersloth a prévu pour l’avenir!

Parmi nous Nouvelle carte

Une nouvelle carte arrive sur Among Us; ce sera le plus grand jeu de la trahison à offrir; oui, c’est encore plus gros que Polus. Si vous avez entendu parler de la série Henry Stickmin, le thème de cette carte pourrait vous sembler étrangement familier, car il est entièrement basé sur le dirigeable du clan Toppat!

Le jeu d’information du Twitter officiel parmi nous:

Bienvenue sur le Twitter officiel de Among Us Obtenez toutes les nouvelles, les aperçus et les manigances amusantes ici et faites partie de l’équipage. Voici un aperçu spécial de la NOUVELLE carte parmi nous! (Pour vos yeux seulement !!) (Ne montrez pas les imposteurs !!) La source

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, ce n’est qu’un petit teaser mais un teaser; néanmoins, voyez-vous aussi le nouveau costume? Est-ce un teaser dans un teaser que de nouveaux costumes arrivent avec la nouvelle carte? Eh bien, nous le saurons en décembre.

Malheureusement, il n’y a pas de date de sortie officielle lorsque la carte arrive, mais ce que nous savons, c’est que la date de sortie sera révélée au Game Awards le 10 décembre 2020! Ce n’est pas si long à attendre, mais c’est sans aucun doute excitant de pouvoir poignarder vos amis dans le dos sur une nouvelle carte inconnue!

Ce sont toutes les informations qui ont actuellement été publiées sur la nouvelle carte, mais nous vous tiendrons au courant si d’autres informations avant les Game Awards ne sont révélées!

