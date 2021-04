Parmi nous: le succès multijoueur arrive sur PS4 et PS5

Pendant le Événements sur l’état des lieux Sony a annoncé la société qui a créé le jeu multijoueur populaire « Parmi nous » plus tard cette année aussi pour PS4 et PS5 est publié.

Successful Among Us célèbre sa sortie sur PS4 et PS5

Jusqu’à présent, sur PC comme sur Nintendo Switch et sur smartphones, vous pouvez vous demander qui le « Impostor » à bord d’une station spatiale est. Dans «Among Us», il tente de saboter les autres joueurs. Ils doivent effectuer diverses tâches à bord – et sous la pression du temps. Il y a de nombreuses réparations que le méchant veut empêcher.

Après chaque tour, l’équipage doit alors décider qui est l’imposteur. Le personnage choisi est ensuite transporté hors du sas. Le bon a-t-il été attrapé gagne l’équipage. Si ce n’est pas la bonne personne, un nouveau tour commence, à la fin duquel il y a un autre vote. S’il ne reste que l’imposteur à la fin, alors il gagne.

Le principe est basé sur le jeu de cartes bien connu « Werewolves », dans lequel l’un des joueurs est un loup-garou caché que les autres doivent trouver. Il est également possible de trier les mauvaises personnes.

Le jeu est prévu plus tard cette année pour la Xbox Series X / S et la Xbox One apparaître. Cela a déjà été annoncé par Microsoft. Il est désormais certain que les fans de Sony apprécieront également «Among Us». UNE Date de sortie pour PS4 et PS5 n’a pas encore été nommé.

Mais il est clair que les joueurs sur Playstation One peau spéciale recevoir. A savoir celui de « Ratchet & Clank ». UNE Chapeau et animal de compagnie dans ce style sont également là.

Bien entendu, la version pour Playstation 4 et 5 propose également Prise en charge du crossplay. Vous pouvez donc toujours jouer ensemble, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez.