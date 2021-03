« Parmi nous »: la nouvelle carte sera disponible très prochainement

La nouvelle carte pour « Parmi nous » Dirigeable a une date de sortie en mars, selon Un article de blog détaillé de l’équipe d’Innersloth.

31 MARS#TheAirship arrive. cette NOUVELLE carte est notre plus grande à ce jour, comprenant:

• toutes les nouvelles tâches

• différentes salles de départ

• système de compte préliminaire

• Suite !!! réveille ton équipage, il est presque temps d’éjecter les imposteurs ️ Journal des développeurs: https://t.co/bWP008pKmr pic.twitter.com/ZcTZFjsu3n – Parmi nous ✨ Nouvelle carte – 31 MARS * nerveux * (@AmongUsGame)

18 mars 2021





La carte Dirigeable, qui se lancera le 31 mars, est en développement depuis longtemps. Cette mise à jour gratuite offrira de nouvelles tâches, une nouvelle carte, un secteur de point d’apparition, un système de compte, et plus encore.

Le Le message principal du billet de blog était un merci aux fans, à la fois pour sa patience et pour faire « Parmi nous » l’un des jeux les plus importants de 2020. « Nous savons que les gens ont été enthousiasmés et attendent la carte », a commencé le message.

«Merci à ceux qui ont été si compréhensifs et compréhensifs. Cela nous a vraiment aidés mentalement ces derniers mois. »

Les développeurs ont expliqué: «Créer une carte et des mises à jour n’est pas aussi simple que de créer un skin de jeu et de le lancer sur PC. Parce que notre jeu est multiplateforme, cela signifie que TOUT doit fonctionner sur autant d’appareils que possible. «

La nouvelle carte de « Parmi nous« Sera disponible sur 31 mars.