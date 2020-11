Parmi nous est utilisé comme une application de rencontres par les adolescents

Le jeu vidéo Parmi nous est sur la crête de la vague depuis plusieurs mois maintenant. Mais ce n’est pas seulement pour les disques qu’il porte que le titre de InnerSloth c’est devenu un phénomène de la culture de masse d’aujourd’hui. Une partie de son attrait vient de la communauté florissante de joueurs qui adaptent le jeu à leurs propres besoins: des moyens ont été trouvés pour insérer des chapeaux et des skins personnalisables, ou pour jouer en réalité virtuelle (VR). Parmi les nouveaux usages de Among Us, il y a aussi celui comme application de rencontres en ligne, en particulier par les jeunes utilisateurs.

Au milieu de la pandémie COVID-19, où les contacts sociaux sont réduits pour empêcher la propagation du virus, différentes applications de rencontres telles que tinder ils ont connu une croissance exponentielle. Pour de nombreux adolescents, de telles applications ne sont pas disponibles en raison de restrictions d’âge, les jeux vidéo deviennent donc l’espace virtuel dans lequel trouver leur âme sœur. Parmi ceux-ci, il y a précisément parmi nous. Les différents le prouvent publier sur Reddit, une plateforme très appréciée des communautés de joueurs et de joueurs. Parmi les écrans tirés du jeu postés dans le forum, il y en a beaucoup avec des demandes ou des questions pour savoir qui cherche un garçon ou une fille lors d’un match.

Ce sont les exemples les plus contenus, car très souvent ils sont laissés dans le chat parmi nous numéros de téléphone ou comptes de réseaux sociaux, qui deviennent visibles (et partageables) de tout le lobby. Entre autres inconvénients, il y a en outre la transformation du match en jeu de rôle par des utilisateurs en quête d’amour, rendant les autres qui entraient dans le jeu mal à l’aise pour un défi habituel à Among Us, dont on se souvient être basé sur des déductions. social. L’aspect le plus dangereux, cependant, est que le jeu ne permet pas de découvrir la véritable identité derrière un surnom, permettant l’anonymat: lors d’un match, chacun peut s’appeler et interpréter son personnage comme il le souhaite. En vue d’établir des contacts, cela peut être dangereux car, comme le souligne le portail Screen Rant, de cette façon prédateurs sexuels ils peuvent facilement obtenir des données ou des informations sensibles en se faisant passer pour de jeunes joueurs.