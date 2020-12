Among Us est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Est-ce que Among Us est gratuit sur Switch? At-il un chat vocal? Pouvez-vous jouer multi-plateforme? Voici tout ce que vous devez savoir sur Among Us sur Nintendo Switch.

Amis, coéquipiers, imposteurs … Il est à nouveau temps de dépoussiérer vos commutateurs Nintendo, car il vient d’être annoncé que Among Us est désormais disponible à l’achat et à jouer sur console.

Après avoir été publié discrètement en 2018, Among Us a atteint une domination mondiale en 2020. Il a engendré des milliers et des milliers de mèmes, inspiré les YouTubers à créer leurs propres versions de jeu de rôle IRL du jeu et nous a généralement tous occupés pendant la quarantaine.

Si vous faisiez partie de ces personnes qui ont paniqué et acheté un Switch plus tôt cette année et que vous mourez d’envie de monter sur le vaisseau spatial Among Us, alors voici tous les détails que vous devez savoir sur la façon de jouer sur Nintendo Switch.

Est-ce que Among Us est gratuit sur Nintendo Switch?

Contrairement à la version mobile, Among Us on Switch ne sera pas gratuit. Vous pouvez toujours le télécharger gratuitement sur votre téléphone, mais vous devrez passer en revue les publicités du jeu. Il n’y a pas d’annonces sur la version Switch.

Vous pouvez télécharger le jeu sur le Nintendo eShop. Pour les joueurs britanniques, Among Us coûte 3,89 €. Pour les joueurs américains, cela coûte 5 €.

Est-ce que Among Us on Switch prend en charge le jeu croisé?

Oui! Parmi nous sur Switch est le même que la version PC. Il prend également en charge le jeu croisé entre les deux plates-formes, ce qui signifie que vous pouvez défier vos amis qui jouent sur PC ou mobile.

La seule chose dont vous aurez besoin pour jouer à Among Us sur Switch est un abonnement Nintendo Switch Online pour vous connecter à Internet.

Pouvez-vous discuter par chat vocal sur Among Us sur Switch?

Les utilisateurs de Switch ne pourront pas non plus discuter avec des joueurs PC, sauf s’ils utilisent une application tierce comme Discord. Les joueurs Switch ne pourront discuter audio qu’avec d’autres joueurs Switch à l’aide de l’application Nintendo Switch Online.

Heureux Imposter-ing!

