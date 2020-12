Among US est le jeu le plus téléchargé de 2020 sur iPhone et iPad

Bien qu’il soit sorti en 2018, le jeu vidéo Parmi nous n’a conquis tout le monde qu’en 2020. Un succès soudain mais absolument explosif, qui a fait du titre d’InnerSloth le véritable phénomène du jeu vidéo de cette année. À cet égard, une nouvelle confirmation vient de Pomme, qui au cours des dernières heures a publié le classement des applications et des jeux les plus téléchargés sur les appareils iOS en 2020: à la fois dans le cas de l’iPhone et de l’iPad, Among Us occupe la première place en tant que jeu gratuit le plus téléchargé. Voici les deux top dix:

Meilleurs jeux gratuits 2020 pour iPhone:

Among Us! Brain Out Surfeurs de métro Call of Duty: Mobile Test cérébral: jeux d’esprit Visite de Mario Kart Paysages Magic Tiles 3: Jeu de piano Jardins Étoiles de bagarre

Meilleurs jeux gratuits 2020 pour iPad:

Among Us! Brain Out Étoiles de bagarre Visite de Mario Kart Call of Duty: Mobile Roblox Magic Tiles 3: Jeu de piano Test cérébral: puzzles délicats Paysages Jardins

Un rapide coup d’œil au classement vous permet de comprendre la force de Among Us, qui, grâce à ses règles simples mais convaincantes basées sur les déductions sociales, a réussi à vaincre des géants tels que Call of Duty: Mobile et Mario Kart Tour. Pour ceux qui s’étonnent de ne pas voir Fortnite parmi les 10 jeux les plus téléchargés sur les appareils iOS, il est bon de rappeler le litige juridique actuel qui oppose Epic Games, la société à l’origine de la célèbre bataille royale, à Apple. Selon les dernières déclarations, Fortnite ne reviendra sur l’iPhone qu’en juillet 2021, date de la nouvelle audition entre les deux sociétés.

Pour l’année suivante, un nouveau concurrent sur le marché mobile est également attendu pour Among Us, à savoir League of Legends: Rift sauvage, version du populaire MOBA by Riot Games réservée aux consoles, smartphones et tablettes. Cependant, si l’avenir reste plein de défis pour Among Us, le présent démontre comment le jeu axé sur l’affrontement entre coéquipiers vs imposteurs vise à augmenter son nombre, grâce à une série d’améliorations apportées par les développeurs, telles que de nouvelles localisations (également en italien ) et de nouveaux ajouts en termes de mécanique.