Parmi nous enfin lancé sur PS5, PS4 en décembre

Parmi nous est sorti de nulle part l’année dernière, devenant un immense succès sur Twitch avec autant de spectateurs qu’il y avait de joueurs. Le jeu social de déduction et de subterfuge reste populaire, et un tout nouveau public est sur le point d’entrer dans l’équipage. Oui, le jeu a enfin une date de sortie sur PlayStation 5 et PS4.

Vous allez éjecter vos ennemis et pointer du doigt vos amis le 14 décembre 2021.

Le jeu voit un ou deux imposteurs se fondre dans une équipe de voyageurs dans l’espace, et votre travail consiste soit à tuer d’autres joueurs, soit à éliminer les imposteurs, selon votre rôle. Avec des groupes jusqu’à 15 joueurs, tout peut devenir assez chaotique.

En ce qui concerne PlayStation, le jeu prendra en charge le jeu croisé avec d’autres plates-formes, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec des amis quel que soit le système. Certains articles cosmétiques Ratchet & Clank seront spécifiques à la PS5 et à la PS4.

Êtes-vous impatient de jouer à Among Us sur PS5 et PS4 ? Appelez une réunion d’urgence dans la section commentaires ci-dessous.