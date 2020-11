Parmi nous: comment vérifier l’état du serveur

Cette année, Among Us est devenu l’une des expériences de fête en ligne les plus populaires, et pour une bonne raison. Ce jeu de déduction sociale multijoueur nous a permis d’interagir avec une foule d’amis tout en maintenant une distance sociale. Dans le confort de nos propres PC et appareils mobiles, les joueurs ont assumé les rôles d’imposteur et d’équipier et ont peut-être risqué des amitiés en cours de route! Parmi nous, c’est très amusant, mais avec la plupart des jeux en ligne, les joueurs ont dû faire face à des problèmes de connexion malheureux.

Qu’il s’agisse d’un problème spécifique tel que l’erreur « Le jeu auquel vous avez essayé de rejoindre est complet » ou d’une mise à jour de maintenance planifiée, Among Us a constaté qu’il y avait une bonne part de problèmes Internet. Pour être juste, cependant, Innsersloth est conscient des problèmes et le fait de leur mieux pour maintenir la base de joueurs – qui ne semble augmenter qu’au fil des jours! Cela dit, les joueurs devraient avoir les ressources nécessaires pour vérifier l’état du serveur Among Us lorsque le jeu est à pleine capacité ou est hors ligne. endroits à vérifier, et nous sommes là pour vous.

Comment vérifier l’état du serveur parmi nous

Il y a 2 endroits pour vérifier l’état du serveur Among Us si vous rencontrez des problèmes:

le Parmi nous Twitter page Parmi nous Downdetector

L’officiel Parmi nous page Twitter de Innersloth est tout nouveau et officiellement lancé le 18 novembre. Il n’y a pas eu trop de tweets depuis le compte en une journée, mais ce qui a été publié jusqu’à présent a été prometteur. Non seulement la page Twitter Among Us a fait allusion aux nouveaux détails de la carte lors des prochains Game Awards, mais la page Twitter Among Us a également souligné l’engagement du développeur à maintenir une communauté sûre et respectueuse. Ce sont des signes certains que le compte Twitter Among Us fournira également des mises à jour fréquentes sur l’état du serveur.

Heureusement, il n’y a pas eu beaucoup de problèmes en ligne avec le jeu depuis le lancement du compte Twitter, mais assurez-vous de garder un onglet sur cette page. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications immédiates qui sont directement transmises à votre téléphone. Suivez simplement le compte Twitter parmi nous et cliquez sur l’icône Bell. Cela activera les notifications pour tous les tweets du compte.

Vous pouvez également vérifier l’état du serveur Among Us en visitant le Parmi nous Downdetector page. Ce site Web recueille en temps réel les données de panne à partir des rapports des utilisateurs. Ainsi, si plusieurs joueurs signalent que le jeu ne fonctionne pas correctement, il y a probablement un problème plus important avec le jeu que votre connexion Internet domestique. Ce site Web sépare également les types de problèmes rencontrés par les utilisateurs, tels que la connexion au serveur, la connexion et le site Web. La page de Downdetector parmi nous est certainement utile si Innersloth n’a pas encore eu la possibilité de mettre à jour le statut du serveur de leur côté.