Parmi nous annoncé pour Nintendo Switch à Indies World

Préparez-vous à ne jamais être un imposteur, comme Among Us a été annoncé pour Nintendo Switch. Les câbles vous attendent, membre d’équipage.

Voyons voir, nous savions tous que tôt ou tard cela arriverait. Ce n’est pas surprenant, étant l’un des titres les plus utilisés pour le streaming, en plus de son plaisir. Surtout quand jamais, jamais dans votre vie vous n’avez un imposteur et qu’ils vous tuent toujours en premier. Mais bon, vous vous moquez d’eux. Aussi, nous parlons de l’un des GOTY, qui dit. Ce qui se passait, qui a été annoncé Parmi nous pour Nintendo Switch.

C’était dans le dernier Indie World qui s’est tenu aujourd’hui (pour ceux qui ne nous lisent pas aujourd’hui, 15 décembre), dans lequel la nouvelle a été révélée. De cette façon, nous pouvons prendre ce sentiment de ne pas savoir si celui qui est derrière nous va nous couper en deux ou non. De plus, vous n’avez pas à attendre longtemps, puisque le jeu sera disponible sur la console tout au long de la journée (15 décembre, oui). Pour le moment, nous ne savons pas si ce sera libre de jouer ou pas, à part s’il aura jeu croisé. Nous vous informerons, ne vous inquiétez pas.