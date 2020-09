Parmi nous a dépassé un million et demi de joueurs simultanés ce week-end

Le jeu vidéo continue de récolter un succès qui semble n’avoir aucune limite sur les réseaux et les plateformes de streaming

Parmi nousBien qu’atteignant le marché sans faire trop de bruit, il est devenu ces dernières semaines un phénomène de masse, entraînant des millions de joueurs et encore plus de téléspectateurs sur des plateformes comme YouTube ou Twitch. Et maintenant, nous obtenons des données relatives à ce week-end soulignant qu’en effet, Parmi nous Il a des chiffres scandaleux qui dépassent de loin les autres jeux vidéo de bien plus grand calibre.

Tel que collecté sur le portail Roche, papier, fusil de chasse, Parmi nous avait, à certains moments le week-end dernier, un total de plus d’un million et demi d’utilisateurs simultanés. C’est la raison, comme l’ont confirmé les responsables du jeu vidéo, que les serveurs n’ont pas fonctionné comme prévu ces derniers jours.

« Nous atteignons 1,5 million de joueurs en ligne à la fois. Nous prenons les rênes petit à petit mais restez avec nous. Nous allons surmonter ça« a expliqué les responsables de Parmi nous sur Twitter à l’une des heures les plus chargées du jeu vidéo, pour indiquer clairement qu’ils s’efforcent de résoudre les problèmes de serveur et d’offrir la meilleure expérience possible à tous les utilisateurs.

Parmi nous est un jeu vidéo multijoueur pour 4 à 10 joueurs dans lequel ils doivent coopérer pour effectuer certaines tâches qui mènent au décollage d’un vaisseau spatial. Cependant, parmi les joueurs, il y aura des imposteurs dont la mission est de saboter la mission et d’éliminer le reste de l’équipage. C’est un jeu de coopération et de trahison dans lequel le rire est à l’ordre du jour.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂