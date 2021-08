parmi les séries les plus importantes diffusées cette semaine sur Netflix et Disney +

Chaque semaine, les plateformes du monde du streaming misent sur de nouveaux contenus qui renforcent leur lien avec les utilisateurs. Il ne suffit plus d’ajouter des titres connus au catalogue et l’idée de diffuser des épisodes tous les sept jours ne fonctionne pas pour toutes les entreprises. Netflix Oui Disney+ apporteront de nouvelles premières à leurs clients avec deux qui se démarquent par l’attendu : El Reino et Et qu’est-ce qui se passerait si…?, respectivement.

A cette occasion, le plat principal viendra de la main de Disney+, qu’avec une nouvelle production de merveille se poursuivra avec l’expansion de Univers cinématographique Marvel (MCU). Avec la prémisse de montrer des réalités alternatives à celles déjà vues tout au long de la saga née en 2008 de la main de Hombre de Hierro, tu peux voir Peggy Carter Prendre la place de Steve Rogers Quoi Capitaine Amérique ou alors T’Challa au lieu de Peter-plume Quoi Seigneur des étoiles parmi les Gardiens de la Galaxie. Le premier épisode sera disponible ce mercredi.







Netflix, de son côté, misera sur une production argentine avec Diego Peretti à la tête. Il s’agit de Le Royaume, qui racontera la vie d’un berger appelé Emilio Vazquez Pena qui se présente comme candidat à la vice-présidence. Après le meurtre de son colistier, il occupera la place sur la liste qui pourrait le placer comme principal président du pays, alors qu’il essaie de résoudre ce qui est arrivé au crime. La première saison arrivera le 13 août.

La série de Diego Peretti comptera 8 épisodes. Source : (Netflix)



Deux autres titres qui seront disponibles dans le N rouge sont deux qui ont déjà commencé leur voyage et reviendront avec un nouvel opus. Valérie lancera sa deuxième saison et, pour les plus jeunes, Fast & Furious : les espions au volant disposera du cinquième lot de chapitres qui montreront Tony capturés par des marchands d’armes russes. Comme El Reino, les deux productions seront disponibles jeudi.

Et si… Les adieux de Chadwick Boseman

Parmi les points les plus élevés de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, l’une des séries les plus attendues et la première approche animée au sein de la MCU, il y aura l’adieu de Chadwick Bossman. L’acteur qui a joué Panthère noire Il a perdu la vie le 28 août mais a pu enregistrer quelques voix pour l’émission. L’une des versions que l’on verra sera la transformation susmentionnée en Seigneur des étoiles, mais ce n’est peut-être pas le seul.

Boseman est apparu pour la première fois dans le MCU dans Captain America : Civil War. Source : (Disney)



Le producteur de Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Brad Winderbaum, était chargé de confirmer que Boseman sera dans quatre chapitres au total. « Il joue différentes versions du personnage. Je ne dirais pas qu’il y a eu des modifications drastiques. Nous voulions honorer sa performance et son désir de faire partie du projet. Rétrospectivement, il a participé en sachant ce que nous savons tous maintenant. Il y a des choses à l’intérieur le contexte de son décès, comme la musique, où Lauren Karpman a obtenu un son spécial pour la série et son approche de T’Challa C’est beau ».