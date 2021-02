Parmi les meilleures cachettes de nous pour être (presque) invisibles

Among Us, le célèbre jeu vidéo sur les déductions sociales, attend de recevoir des nouvelles importantes, tout d’abord la nouvelle carte The Airship. Pendant ce temps, en cette période de stagnation, les utilisateurs rongent les trois cartes déjà connues du jeu – The Sked, Mira HQ et Polus – pour en découvrir tous les secrets. Parmi ceux-ci ont récemment émergé super cachettes, utile à la fois pour se cacher dans le rôle de coéquipier et pour tuer sans être dérangé dans le rôle d’imposteur. Pour tirer le meilleur parti de leur couverture, la première chose à faire est d’utiliser un surnom court et de renoncer aux skins personnalisés de vos avatars, en particulier ceux qui incluent des chapeaux. Après avoir apporté cette clarification importante, voici les emplacements spécifiques des différentes cachettes dans Among Us, dont certaines en font complètement invisible.

Le Skeld

La carte de Skeld a peu de cachettes, mais elles sont vraiment fonctionnelles. L’un des meilleurs est celui de salle du réacteur, spécifiquement derrière la machine-réacteur positionnée au centre de la salle. De cette façon, non seulement l’avatar du joueur est partiellement caché mais, s’il est habillé de blanc, il peut se fondre dans les couleurs de la pièce. Une autre grande cachette dans The Skeld est en salle de communication: placez-vous simplement derrière une chaise de bureau placée devant l’un des bureaux de la pièce. Cette cachette ne cache pas complètement l’avatar, mais elle rend difficile l’identification des autres joueurs qui sont entrés dans la salle de communication.

Siège de Mira

La meilleure cachette sur la carte du QG de Mira est le casier dans le dépot, ou espace de rangement puisque le jeu n’est pas encore disponible en italien pour le moment. Dans ce cas, pour ne pas être détecté, les règles du surnom court et des skins discrets deviennent obligatoires. Un autre point digne d’intérêt au siège de Mira est le balcon, à l’extrême gauche de la carte, où vous pouvez également trouver un satellite. En vous positionnant derrière ce dernier, vous devenez pratiquement invisible aux yeux des autres utilisateurs, qu’ils soient amis ou ennemis.

Polus

La carte Polus comporte une seule cachette, ce qui est plus utile aux coéquipiers qu’aux imposteurs, étant donné l’emplacement recherché. Pour atteindre cette cachette, dirigez-vous vers le coin supérieur droit de la salle de communication, juste à côté de l’entrepôt. Là il est présent une haute tour satellite, derrière lequel les coéquipiers peuvent se cacher. Dans ce cas, la couverture de l’avatar est complète, et c’est vraiment utile pour éviter d’être traqué par l’imposteur (ou les imposteurs).

Grâce à la communauté de joueurs florissante, Among Us reste l’une des tendances gaming du moment. Cependant, nous attendons les mises à jour et les nouveaux contenus prévus pour 2021, sur lesquels l’équipe de développement d’InnerSloth travaille depuis un certain temps.

