Parmi les bêtes, le clip donne un aperçu de Tory Kittles enquêtant sur la disparition de sa nièce

Parmi les bêtes est un prochain film d’action mettant en vedette Tory Kittles et Libe Barer, qui devrait sortir en salles et à la demande le 10 février.

Chatons conservateurs stars comme LT dans le prochain action film Parmi les bêtes, ancien lieutenant de marine et « oncle » de la fille de son camarade décédé, Kayla (Mia Mei Williamson). Lorsque Kayla disparaît, il promet de la retrouver malgré ses propres démons qui rendent sa sauvegarde d’autant plus difficile. Lorsque Lola (Libe Barer), la fille d’un criminel dont la nièce a également disparu, a vent de LT, les deux s’associent pour retrouver l’homme responsable des disparitions.





Également au casting de Parmi les bêtes sont Sarunas J. Jackson, Jon Bass, Jeremy Holm, Kate Easton, AJ Cedeno, Reese Grande et Mia Fowler. Il est écrit et réalisé par Matthew Newton et devrait sortir en salles et à la demande le vendredi 10 février.

Clip et synopsis parmi les bêtes

« J’ai besoin de te parler une seconde », commence le clip alors que LT s’approche d’une table dans un bar tout en tenant une photo sur son téléphone, « Je veux te demander si tu as vu cette fille? » Un homme à la table n’a pas la réponse qu’il cherche. « Elle a été enlevée devant ici hier soir, » continue-t-il, « Je vais faire passer ce téléphone. Je veux que tout le monde jette un coup d’œil. S’il vous plaît, jetez un coup d’œil. » Un autre homme dans le bar le bouscule. « Ce n’est pas ce genre de fête, » dit-il agressivement, « Maintenant tu as fini [expletive] up. » Il y a un battement avant que LT ne réponde. « Vous faites une erreur ici. Toi, tout seul. » L’homme donne un coup de poing et apprend rapidement sa leçon : LT ne doit pas être dérangé.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Lorsque la fille d’un criminel demande l’aide d’un ancien lieutenant de marine pour retrouver son cousin kidnappé, le vétéran du combat endurci doit vaincre ses propres démons pour tenter de sauver l’enfant.

Antérieur à Parmi les bêtesKittles peut être reconnu pour son rôle de détective Thomas Papania dans la série policière à succès Vrai détective ou comme Laroy Wayne dans Fils de l’anarchie. Barer est apparu dans Pete sournois, Colonie, et plus. Newton a écrit et réalisé une poignée de films dans le passé et a également joué dans un certain nombre de films comme Trois souris aveugles et Reine des damnés.

Parmi les bêtes nous vient de Gravitas Ventures.