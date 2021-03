Parlons de la mort lente, mais irrémédiable, des manuels d’instructions dans les boîtes des mobiles

Vous souvenez-vous quand vous avez acheté un mobile et un manuel d’instructions est venu dans la boîte? Parce que c’est normal, non? Vous achetez quelque chose de nouveau et vous voulez probablement apprendre à l’utiliser correctement, et ne pas avoir à chercher votre vie pour connaître toutes ses fonctions.

Aujourd’hui, vous pouvez ouvrir la boîte de n’importe quel mobile pour vous rendre compte que la garantie arrive, un guide de démarrage rapide (insérez la carte SIM, allumez le mobile et suivez ces étapes pour le démarrer), une petite épingle pour retirer le plateau de la carte SIM et, avec chance, chargeur et écouteurs. Mais pas un manuel d’instructions vous dire comment mettre un widget à l’écran ou profiter de cette fonction qui se trouve dans les paramètres et que vous ne découvrirez que si vous étudiez vous-même.

Des appareils de plus en plus complexes sans manuel d’instructions

Et c’est curieux, bien sûr. Les mobiles d’aujourd’hui ont peu ou rien à voir avec ceux d’il y a des années en termes de fonctions et d’options. Ils sont beaucoup plus complexes, ils ont une poignée de choses Et, malgré ce que la logique pourrait indiquer, ils n’ont pas d’instructions dans la boîte qui nous apprennent à en profiter dès le premier instant. Ne pensons pas à nous, fans de technologie et avec une grande connaissance de ce que nous avons entre nos mains, pensons à une personne âgée ou à quelqu’un qui n’a tout simplement aucun intérêt à lire sur la technologie.

Dans mon cas, je me souviens du mode d’emploi fourni dans la boîte du Nokia X6-00, qui était déjà un smartphone (économiser la distance). À l’intérieur, nous pouvions trouver ce fabuleux texte de 212 pages dans lequel absolument tout ce qui concernait le mobile était expliqué. Littéralement à la page 39, il apprend à l’utilisateur comment passer un appel. Oui, nous sommes tous, plus ou moins, capables de passer un appel sur notre mobile, mais nous ne savons sûrement pas tous comment un coffre-fort mobile est utilisé, ce que signifie crypter la mémoire ou comment les notifications que X nous envoie sont désactivées. app.

Mais pas seulement cela, mais des choses de base, comme l’ajout d’un widget à l’écran d’accueil ou le téléchargement d’une application. Je n’ai aucune preuve, mais je ne doute pas non plus qu’une personne âgée de votre entourage vous ait sûrement demandé à un moment donné comment télécharger WhatsApp. Ce n’est pas un hasard si les opérateurs et les magasins proposent généralement des services d’installation. Ceci est fait car, à moins que vous n’ayez un manuel d’instructions à portée de main, ce n’est pas facile pour une personne qui n’est pas initiée au monde de la technologie.

Il n’y a donc plus de manuels d’instructions? Rien n’est plus éloigné de la réalité. Les fabricants généralement (pas toujours) mettez-les en PDF sur votre site Web, mais c’est l’utilisateur qui doit se soucier de les atteindre. Et enfin, pour nous, utiliser Internet est simple et notre pain quotidien, mais dites à ma grand-mère de 1) connaître son modèle de mobile, 2) accéder à Google, 3) chercher un manuel d’instructions, 4) savoir comment l’atteindre et 5) savoir comment ouvrir le PDF. C’est comme si vous demandiez à un utilisateur ordinaire de faire voler une fusée vers Mars, si la métaphore peut être autorisée.

Et oui, c’est vrai que je ne peux pas imaginer ma grand-mère cherchant comment utiliser le coffre-fort mobile ou comment utiliser Google Lens (même si cela serait assez utile à certaines occasions), mais je peux l’imaginer en train de chercher une photo dans sa galerie de le partager par le groupe familial ou en enregistrant un nouveau contact dans votre agenda, et ce, si vous ne savez pas comment faire et que vous n’avez pas de document de support sous la main, ce n’est peut-être pas facile. Et moins compte tenu du nombre de modèles, de versions de systèmes d’exploitation et d’options qu’il existe.

Trop de choses à considérer

Capture du manuel PDF du Samsung Galaxy S21 5G.

Et nous allons au fond des choses, et ce n’est pas quelque chose de simple. D’une part, il faut donner des options à l’utilisateur et lui donner le pouvoir de connaître son appareil en profondeur (s’il le veut, attention, personne ici n’oblige personne à savoir comment utiliser le mode manuel de la caméra mobile). D’autre part, nous nous engageons pour l’environnement et ce que cela signifie imprimer 150 pages, même si elles sont petites, pour les mettre dans la boîte de chaque mobile vendu.

Cela explique en quelque sorte pourquoi les manuels d’instructions des téléphones portables ont été convertis en fichiers PDF, alors que dans les boîtes d’appareils plus simples, tels que des écouteurs ou des ampoules connectées, qui ont moins d’agitation, oui ils sont inclus. En fin de compte, ce sont des appareils qui sont configurés une fois et c’est tout, il est donc acceptable, d’une certaine manière, de mettre un petit manuel d’instructions dans la boîte, et pas toujours.

Dans les appareils moins complexes, tels que les écouteurs et les ampoules intelligentes, des manuels sont souvent trouvés

En bref: il est curieux de savoir comment, alors que les téléphones portables, qui sont des appareils du quotidien, sont devenus plus complexes, les manuels d’instructions ont disparu des boîtesCes conteneurs en carton que tout le monde sait ouvrir et où, de manière prévisible, il devrait y avoir tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre mobile à cent pour cent.

Et savez-vous où les manuels d’instructions ont presque complètement disparu? Des boîtes de jeux vidéo, où avant il y avait une petite brochure avec des commandes de base, des astuces et un peu de savoir. Pas maintenant, maintenant le disque vous vient et rien d’autre, vous apprendrez à l’utiliser dans le tutoriel au début du jeu, à moins que nous ne parlions de « Black Desert », auquel cas de la chance, de la patience et beaucoup de YouTube .