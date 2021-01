Parler n’est pas toujours facile; ça fait souvent trop mal

Je ne suis pas doué pour parler. Je ne sais pas, j’ai toujours été comme ça. J’ai une voix basse, j’ai besoin de travailler dur pour être entendu et si je crie trop, j’ai mal à la gorge pendant une semaine. Un peu comme je le suis maintenant. Avec très, très mal de gorge.

Et ce n’est pas parce que je n’essaye pas de parler ou que je n’ai pas le courage. C’est parce que je pleure. Je déteste ça de moi-même, je pleure quand j’ai besoin de dire quelque chose d’important aux autres. Bien sûr, cela n’inclut pas ma vie professionnelle. En cela je sais parler, je parle très bien, je donne même des cours et des conférences. Mais ce n’est pas ce dont je parle, aussi étrange que puisse paraître la phrase. Il parle de sentiments.

Et je sais que ce n’est vraiment facile pour personne. Il peut même y avoir une personne ou une autre qui le fait à la manière de Manuel Carlos, mais je pense que la grande majorité réfléchit dix fois avant d’ouvrir la bouche. Parler des sentiments est très, très, très compliqué. Parler de sentiments expose vos blessures, celles que vous essayez de cacher même à vous-même. Le pouvoir du mot est élevé, c’est grand. Souvenez-vous simplement de quelque chose que votre père ou votre mère vous a dit dans votre enfance ou votre adolescence qui vous a blessé. Rappelles toi? Ouais, celui-là. Les mots peuvent encore résonner à l’intérieur de vous comme c’est arrivé. Ce sont les mots stupides les plus durs, les plus cruels et les plus dénués de sens. Et pour vous, ils peuvent toujours sembler aussi forts qu’ils l’étaient ce jour-là.

Et nous le savons, comme nous le savons. Et oui, nous avons peur de notre énorme pouvoir dans nos paroles. Les mots écrivent le sentiment dans l’air, se perpétuent. Je me souviens de quelque chose qu’ils m’ont dit il y a des années et je sais que je peux dire des choses qui permettront aux autres de s’en souvenir pour toujours. Oui, j’ai peur de la réaction des gens. J’ai peur d’exposer des choses qui sont si miennes que ça fait mal de partir. Parler, c’est comme un accouchement, douloureux, sanglant, plein de cris d’horreur. Les mots mal prononcés (et c’est de là que vient le terme malédiction) sont un pur poison. Bien sûr, nous disons tous des choses que nous regrettons et, surtout, nous pensons des choses que nous regrettons. Et nous ne voulons pas le regretter. Surtout, nous ne voulons pas que les autres ne nous aiment plus. Et surtout, nous ne voulons pas entendre de la bouche de l’autre ce que nous pensons être vrai de nous-mêmes.

Mais j’ai appris une chose: ce n’est pas ce que vous dites, mais comment vous le faites. Avec quelle sécurité, avec quelle maîtrise. J’admire les gens qui savent utiliser les mots comme prophètes, gourous, politiciens. Autant ces derniers les utilisent souvent pour le mal (sans généraliser, il y a bien sûr aussi de merveilleux politiciens).

Puis j’ai trouvé l’écriture. Le mot écrit n’a pas la puissance du mot parlé et ça fait moins mal. Je me souviens que j’avais l’habitude de discuter des relations par SMS ou e-mails géants avec toutes sortes d’insultes et de injures possibles. Et comme je le regrette. Il semble que lorsque nous n’entendons pas notre voix dire cela, nous ne parlons pas.

Il semble que s’il est écrit, ce n’est pas si vrai, ou c’est une vérité plus profonde et plus réfléchie. La simple illusion et, un conseil, si je peux en donner un, c’est: ne jamais envoyer de lettre (e-mail, SMS, etc.) avant 24 heures après l’écriture, surtout si vous êtes en colère contre la personne. Et moi, juste pour être sûr, j’ai oublié mon MSN Messenger, juste pour être sûr. Parce que je sais peut-être qu’à l’intérieur il y a une agression féroce et une langue féline qui veut sortir. Peut-être qu’il y a quelqu’un qui pense trop, qui ressent trop, qui fait trop mal et qui veut tout jeter sur quelqu’un pour voir si ça cesse de faire mal. Mes blessures profondes, mes blessures, mes boucles fermées, des bandes qui circulent et qui veulent juste être libérées.

Je ne sais pas comment parler un peu. Je suis vraiment une personne! Et à un moment donné, vous avez peut-être choisi le silence. Le silence qui ne guérit pas mon mal de gorge. Un silence auto-imposé et auto-imposé. Un silence qui me tue petit à petit, et qui ne sert à rien de parler.

Je veux parler. Je n’arrive tout simplement pas à trouver un moyen de faire ça. Sans pleurer.