Parler est pire que tousser pour répandre le COVID-19 à l’intérieur

Parler peut entraîner plus de transmission du COVID-19 que la toux, en particulier dans les espaces mal ventilés, selon une nouvelle étude.

De plus, les chercheurs de l’étude ont constaté que dans ces conditions, le virus peut se propager à plus de 2 mètres en quelques secondes.

Les résultats montrent que distanciation sociale à eux seuls ne suffit pas pour empêcher la transmission du COVID-19 – les masques faciaux et une ventilation adéquate sont également d’une importance vitale pour freiner la propagation, ont déclaré les auteurs.

En octobre 2020, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont officiellement reconnu que le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, peut se propager via une « transmission aéroportée » ou de petites particules de gouttelettes qui persistent dans l’air, en particulier dans des espaces clos avec une mauvaise ventilation, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

En relation: 14 mythes sur les coronavirus brisés par la science

Dans la nouvelle étude, publiée mardi (19 janvier) dans la revue Actes de la Royal Society A , les chercheurs ont utilisé un modèle mathématique pour examiner comment le COVID-19 se propage à l’intérieur en fonction de la taille de l’espace, du nombre de personnes à l’intérieur, de la ventilation de l’espace et du fait que les gens portent des masques faciaux.

L’étude a révélé que lorsque deux personnes se trouvent dans un espace mal ventilé et ne portent pas de masque, une conversation prolongée est beaucoup plus susceptible de propager le virus qu’une courte toux. En effet, lorsque nous parlons, nous générons de petites gouttelettes qui peuvent pendre dans l’air, se répandre et s’accumuler dans une zone sans ventilation adéquate. D’autre part, une toux produit des gouttelettes plus grosses, qui tombent rapidement sur le sol et se déposent sur les surfaces.

Dans un scénario modélisé, les chercheurs ont découvert qu’après une courte toux, le nombre de particules infectieuses dans l’air diminuait rapidement après 1 à 7 minutes; en revanche, après avoir parlé pendant 30 secondes, ce n’est qu’après 30 minutes que le nombre de particules infectieuses tomberait à des niveaux similaires; et un nombre élevé de particules étaient encore en suspension après une heure. En d’autres termes, une dose de particules virales capables de provoquer une infection persisterait dans l’air beaucoup plus longtemps après la parole qu’une toux. (Dans ce scénario modélisé, le même nombre de gouttelettes a été admis au cours d’une toux de 0,5 seconde qu’au cours de 30 secondes de parole.)

Cependant, le port de masques de tout type réduit la quantité de coronavirus en suspension dans l’air car les masques filtrent certaines des gouttelettes et ralentissent l’élan des particules expirées, a déclaré l’auteur dans un communiqué.

La ventilation est également importante – l’un des scénarios modélisés a révélé que lorsqu’une personne infectée parlait à l’intérieur pendant une heure, les autres dans la pièce couraient jusqu’à 20% de risque d’infection, mais ce risque était réduit par un facteur de trois lorsque l’air dans le la chambre était complètement changée 10 fois par heure. (Dans une pièce bien ventilée, il y a généralement 10 à 20 changements d’air par heure.)

« La ventilation … est de la plus haute importance pour minimiser le risque d’infection à l’intérieur », ont écrit les auteurs, de l’Université de Cambridge et de l’Imperial College de Londres, tous deux au Royaume-Uni.

«Nos connaissances sur la transmission aérienne du SRAS-CoV-2 ont évolué à un rythme incroyable, si l’on considère que cela ne fait qu’un an que le virus a été identifié», explique l’auteur principal de l’étude, Pedro de Oliveira, du département d’ingénierie de Cambridge, dit dans un communiqué . « Nous montrons comment ces petites gouttelettes peuvent s’accumuler dans les espaces intérieurs à long terme, et comment cela peut être atténué avec une ventilation adéquate. »

Les chercheurs ont utilisé leurs résultats pour créer un outil en ligne gratuit, appelé Airborne.cam , pour montrer comment la ventilation et d’autres facteurs affectent le risque de transmission à l’intérieur. L’outil pourrait être utilisé par les personnes gérant les lieux de travail et les salles de classe pour aider à déterminer si la ventilation est adéquate, ont déclaré les auteurs.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.