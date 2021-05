Parler au nom de la communauté AAPI: quelle est la prochaine étape pour les militants

En février, Amanda Nguyen a allumé la caméra de son smartphone et a parlé du fond du cœur des rapports croissants d’attaques violentes contre les Américains d’origine asiatique et a posé une question importante: pourquoi personne n’écoute?

« Les médias traditionnels ne mettent pas suffisamment nos histoires en lumière. Nous comptons, et le racisme nous tue », a déclaré Nguyen, le fondateur de l’organisation de défense des droits civiques Rise, dans la vidéo. « Notre communauté est attaquée et nous mourons d’envie d’être entendus. »

Nguyen a parlé d’un homme américain thaïlandais qui a été assassiné à San Francisco, d’une grand-mère vietnamienne qui a été agressée à San Jose, en Californie, et le même jour, d’un homme philippino-américain qui a été frappé au visage dans un métro de Manhattan. Les incidents font tous partie d’une vague d’incidents violents balayant les États-Unis, alimentés par une rhétorique raciste autour du COVID-19.

Le lendemain, la vidéo de Nguyen était devenue virale, accumulant des millions de vues. Nguyen a reçu des invitations à prendre la parole sur les chaînes d’information du câble et, surtout, les gens ont été incités à commencer à prendre des mesures contre la discrimination anti-asiatique.

« J’ai demandé aux gens de nous parler de la conscience de cette nation et d’appeler les médias à couvrir la violence. Les gens ont répondu », a déclaré Nguyen à TMRW. « Cela a déclenché cette conversation autour de #StopAsianHate. »

Trois mois plus tard, le 20 mai, le président Joe Biden a signé la loi sur les crimes de haine COVID-19, qui autorise le ministère de la Justice à examiner et à étendre rapidement les ressources de collecte de données pour suivre les crimes de haine liés au COVID-19.

« Je crois de chaque fibre de mon être qu’il y a des valeurs et des croyances fondamentales simples qui devraient nous rassembler en tant qu’Américains. L’une d’elles est de lutter contre la haine, contre le racisme – le vilain poison qui hante et tourmente depuis longtemps notre nation ». Biden a déclaré avant de signer le projet de loi.

Bien que cette reconnaissance marque un moment important, créer une conversation autour du racisme n’est que le début, selon les militants. Maintenant, Nguyen et d’autres militants s’engagent dans les prochaines étapes pour apporter de la visibilité à la communauté AAPI et démanteler des générations de racisme systémique.

Plus tôt ce mois-ci, Rise et l’organisation à but non lucratif RunAAPI ont lancé l’engagement de l’AAPI pour que les entreprises dénoncent la violence et s’engagent à faire entendre la voix de l’AAPI dans leurs organisations. L’engagement a été signé par de grands noms, dont la NBA et Uber.

« Je veux juste que les gens comprennent que leur voix compte vraiment. Quand j’ai allumé mon appareil photo, je n’avais aucune idée que cela créerait le moment où nous sommes en ce moment », a déclaré Nguyen. « Nos voix comptent. »

Le pasteur Han Byung-chul de l’Église presbytérienne centrale coréenne d’Atlanta n’a pas l’habitude de parler d’activisme autour des événements actuels à l’église, mais après la fusillade dans le spa d’Atlanta qui a fait huit morts, dont six d’origine asiatique, a-t-il déclaré. il était temps que la communauté agisse.

« Je pense que les récents crimes de haine sont un appel au réveil pour nous tous », a déclaré Han à TMRW.

Han a récemment formé un groupe haineux anti-AAPI avec d’autres chefs religieux de la région. Il joue également un rôle actif en écoutant et en parlant à sa congrégation de 350 personnes, qui, selon lui, sont navrées par la violence et recherchent activement des moyens de créer un changement positif.

« Je crois que la beauté des États-Unis est la diversité et il y a quelque chose que les Américains d’origine asiatique peuvent apporter à ce pays. Certains d’entre nous avaient l’habitude de s’asseoir et de rester dans les coulisses, en se concentrant sur la survie, les enfants et la recherche de bons emplois, mais cela ne suffit pas », a-t-il déclaré.

« Je crois que les récents crimes haineux sont un appel au réveil pour nous tous. » Pasteur Han Byung-chul

Han a dit qu’il encourageait sa congrégation à « étendre son rôle en tant que contributeurs actifs dans la communauté » en explorant les opportunités d’interagir avec de nouvelles personnes.

« Il y a plusieurs niveaux de ce qui doit être fait pour trouver un terrain d’entente », a-t-il dit. << Les politiciens doivent assumer la responsabilité de légiférer sur les projets de loi contre les crimes de haine et d'augmenter les patrouilles dans les quartiers des Américano-asiatiques pour protéger les entreprises. Les éducateurs devraient apprendre et enseigner l'histoire des Américains d'origine asiatique dans ce pays. Elle a été minimisée ou négligée. De plus, les dirigeants communautaires ont besoin pour créer des occasions de se réunir et d'interagir et de trouver quelque chose que nous pouvons faire ensemble. "

Nguyen considère également l’éducation comme une prochaine étape importante, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Rise and Change.org a lancé des pétitions citoyennes appelant les États à intégrer l’histoire de l’AAPI dans les plans de cours des écoles primaires.

«Cet effacement constant conduit à la déshumanisation de nous en tant que communauté et permet aux gens de perpétuer plus facilement la violence contre nous», a-t-elle déclaré.

Kenji Jones, spécialiste du marketing de la mode, et Michelle Tran, étudiante en médecine / doctorat, ont uni leurs forces le mois dernier pour lancer AAPI Care Fair à New York. Depuis, ils ont distribué plus de 8 000 dispositifs d’autodéfense aux membres les plus vulnérables de la communauté, cependant, ils reconnaissent que ce n’est qu’un «pansement» pour le problème.

Au salon AAPI Care Fair au début du mois, ils ont organisé une offre globale de services pour aider à atteindre la communauté américaine d’origine asiatique dans la grande région de New York. Bien que des cours d’autodéfense fassent partie de la foire, ils ont également offert des tests de santé, des créneaux pour les vaccins, une campagne d’inscription des électeurs et des tests de santé mentale pour soutenir la communauté.

« En termes de moyens de lutter contre cette vague de haine, je pense qu’il faudra de nombreuses mesures », a déclaré Tran. « La violence que nous voyons est une accumulation d’années de sentiment anti-asiatique et l’idée que nous sommes des étrangers perpétuels. Cependant, les gens commencent à s’exprimer davantage. »

Alors que de plus en plus de gens continuent de se faire vacciner aux États-Unis et que le pays rouvre, Nguyen a déclaré qu’elle voulait que les gens comprennent la haine anti-asiatique à laquelle ils prêtent maintenant attention « n’est pas qu’un moment ».

« C’est un long processus que nous commençons à peine à marcher. Être antiraciste est un sport de contact. Vous devez constamment vous éduquer », a-t-elle déclaré. « Et si vous voyez quelque chose de raciste, dites quelque chose. »