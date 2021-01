Parler a été coupé: l’alternative à Twitter pour «parler librement» cesse d’avoir le soutien d’Amazon, Apple et Google pour fonctionner

Les comptes de Donald Trump bloqués sur Twitter ou Facebook, nombre de ses followers se sont tournés vers Parler, le réseau social où «parler librement», tel que défini par ses créateurs. Mais Parler ne sera pas non plus un canal de communication pour Trump, car il a été coupé par Amazon, Apple et Google, perdre l’accès non seulement aux applications, mais également aux serveurs de la plate-forme, qui utilisaient Amazon Web Services.

Le site Web de Parler ne fonctionne plus. Lorsqu’un utilisateur tente de le visiter, un message d’erreur apparaît. Les applications, pour ceux qui l’ont déjà installé, ne fonctionnent pas et le contenu ne peut pas être chargé.

Parler sera bloqué « plus longtemps que prévu »

John Matze, PDG de Parler, a expliqué dans son profil que « Il est probable que nous soyons bloqués plus que prévu ». Au cours de ce week-end, Amazon a informé Matze qu’ils bloqueraient les serveurs car ils ne pourraient pas «fournir de services à un client qui ne peut pas identifier et supprimer efficacement le contenu qui encourage ou incite à la violence contre les autres».

« Cela n’est pas dû à des restrictions logicielles, nous avons nos logiciels et les données de chacun prêts à être utilisés. Ce sont plutôt les déclarations d’Amazon, Google et Apple à la presse concernant la suspension de notre accès. ont également poussé la plupart de nos autres fournisseurs à abandonner leur assistance. Et la plupart des personnes disposant de suffisamment de serveurs pour nous héberger nous ont fermé leurs portes. Nous mettrons à jour tout le monde et mettrons à jour la presse lorsque nous serons de retour en ligne « , a expliqué Matze. Autrement dit, non seulement Amazon a coupé son hébergement, il a également provoqué une réaction de sorte que le reste des fournisseurs refusent de collaborer avec Parler depuis le début.

Nouveau: #Speaking Le PDG John Matze a déclaré que le site « sera probablement indisponible plus longtemps que prévu » à mesure que de plus en plus de fournisseurs chuteront, après @Manzana, @Google & @Amazone. Il dit que d’autres entreprises disposant d’un espace serveur suffisant pour héberger le site ont également «fermé leurs portes». Matze posté il y a environ 20 min pic.twitter.com/dcuhyG07HR – Scott Rodd (@SRodd_CPR) 11 janvier 2021

Suite à l’assaut du Capitole des États-Unis, les principaux réseaux sociaux ont bloqué les comptes de Donald Trump. Cela a attiré l’attention sur les réseaux sociaux alternatifs comme Parler, moins restrictifs avec certains messages.

Google et Apple ont décidé de couper l’accès à l’application depuis leurs magasins d’applications, comme ce qui s’est passé avec Gab en 2017. Au départ, Matze a insisté sur le fait qu ‘ »il ne céderait pas aux entreprises à motivation politique »Mais avec la panne d’Amazon, il a été obligé de reconnaître que Parler ne sera plus disponible pendant un certain temps. Cependant, je souligne qu’il est prêt à reconstruire le réseau «à partir de zéro».

«Pour que nous puissions distribuer une application via Google Play, nous exigeons que les applications mettent en œuvre une forte modération pour les contenus haineux», a expliqué Google.

Dans le cas d’Apple, ils ont expliqué que «les processus mis en place par Parler pour modérer ou empêcher la diffusion de contenus illégaux et dangereux ont été insuffisants. Plus précisément, nous avons continué à trouver des menaces directes de violence et des appels à inciter à des actions illégales».

Malgré le blocus d’Apple et de Google, les applications ont continué à fonctionner jusqu’à présent. Avec le blocage d’Amazon Web Services, le Web et ses applications ont cessé de le faire.

De Reddit, ils ont alerté que le les informations publiées dans Parler auraient pu être exposées, avec des informations qui devaient être protégées, elles étaient simplement cachées en raison d’une mauvaise programmation du site.

