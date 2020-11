Parle sérieusement. Pouvez-vous identifier le mensonge?

L’expert en détection de mensonges et professeur d’analyse du comportement, a déclaré: « Faites attention à celui qui dit qu’il ne ment pas ». Et c’est vrai, tout le monde ment! Des petits mensonges aux plus gros, ce sont tous des mensonges! Il y a de grands conservateurs qui disent ne pas mentir à aucun moment, mais parfois pour sortir d’une situation, que ce soit un appel indésirable d’un numéro étrange ou une invitation à un moment inopportun, ils donnent tous la fameuse «excuse boiteuse», qui ne manque pas de être un mensonge.

Certaines personnes pensent qu’entendre un mensonge est plus inconfortable que mentir, c’est-à-dire des gens qui mentent mais n’aiment pas être trompés. C’est drôle, tu vois?

Mais passons aux choses sérieuses. Pouvez-vous identifier quand quelqu’un vous ment? Les gens sont généralement mal à l’aise et détournent le regard. Ils regardent n’importe où sauf dans les yeux de la cible du mensonge. Dans le domaine d’expertise de la police, le détecteur de mensonge mesure la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle et la dilatation des pupilles.

Ils disent que découvrir quand quelqu’un ment est basé sur l’analyse des signaux émis par le corps de l’individu, une tâche qu’une personne ordinaire est capable de faire si elle sait à quoi prêter attention. Des actions telles que détourner le regard, de nombreuses justifications pour parler, bouger frénétiquement vos mains et vos pieds, changer de ton ou accélérer votre voix, entre autres symptômes, indiquent un menteur.

Le psychiatre Jairo Mancilha explique que le corps est plus fidèle à la vérité que la parole: « La parole est créée par le conscient, mais les signaux du corps sont causés par l’inconscient et la personne ne peut pas le contrôler. »

Mais par naïveté ou par simple fait de ne pas vouloir croire que quelqu’un est capable de nous mentir, nous avons tendance à croire facilement aux gens, n’est-ce pas?

Si vous avez des questions sur votre détecteur de mensonge naturel, passez le test que nous avons préparé et découvrez: pouvez-vous identifier le mensonge?