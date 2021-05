Parks and Rec Band Mouse Rat sortent en fait un véritable album

Mouse Rat est un groupe légendaire aux yeux de Parcs et loisirs fans du monde entier.

Même s’ils ont connu plusieurs surnoms dans le passé (y compris Puppy Pendulum, Foreskin Solution, Just The Tip, Everything Rhymes With Orange, Nothing Rhymes With Orange), son Mouse Rat que nous connaissons et aimons tous.

Mais alors que les personnages et les événements du conseil municipal bien-aimé de Pawnee sont fictifs, il semble que le groupe dans l’émission télévisée soit très réel.

Si réel, en fait, qu’ils sortent un album réel qui sera disponible à l’achat plus tard cette année.

Crédit: NBC

À l’occasion du 10e anniversaire de la mort du cheval miniature Li’l Sebastian, les membres de Mouse Rat Chris Pratt (chant), Mark Rivers (batterie), Andrew Burlinson (guitare) et Alan Yang (basse) se sont réunis pour créer le bien intitulé L’album génial.

Il présentera des chansons emblématiques comme «The Pit», «5,000 Candles In The Wind (Bye Bye Li’l Sebastian)», «Sex Hair» et «Catch Your Dream».

L’album complet sortira le 27 août et mettra également en vedette Duke Silver alias Ron Swanson (Nick Offerman) au saxophone et Land Ho !, le groupe de rock emblématique de l’émission télévisée Pawnee dirigé par Scott Tanner (Jeff Tweedy).

Pour aider à révéler le projet, le groupe a fait appel à l’acteur Jay Jackson, qui jouait le rôle du journaliste de télévision Perd Hapley, pour faire une annonce spéciale sur les réseaux sociaux.

Crédit: NBC

«Cela fait 10 ans que Li’l Sebastian est allé au paradis des mini-chevaux, et pour célébrer sa vie en miniature, le groupe local Mouse Rat a sorti« 5,000 Candles In The Wind », explique Jackson dans la vidéo. « Alors, va écouter et pleurer doucement avec moi! Tu as entendu? »

L’album sera officiellement publié via DualTone, mais il est également soutenu par la société de musique fictive Entertainment 720, créée par le personnage d’Aziz Ansari, Tom Haverford.

La liste complète des pistes de l’album est la suivante: