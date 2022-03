Park Ji Hoo et Yoon Chan Young, acteurs de « We’re Dead » qui vont à l’université ensemble

Park Ji Hoo et Yoon Chan Young partagent non seulement des crédits dans « Nous sommes morts” (“All of Us Are Dead” en anglais), une série coréenne à succès de Netflixpartagent également la même maison d’études, comme l’a confirmé l’actrice de 18 ans dans le dernier épisode de l’émission « Knowing Bros » de JTBC.

Les acteurs qui jouent Nam On-jo et Lee Cheong-san dans la fiction basée sur le webtoon « Naver Now at Our School » de Joo Dong-geun ont fait une apparition spéciale dans l’émission de téléréalité également connue sous le nom de « Ask Us Anything ».

parc ji hoo a raconté qu’après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en février 2022, il a décidé de s’inscrire à l’Université de Hanyang, dont sa co-vedette dans « Nous sommes morts” depuis 2020.

Park Ji Hoo et Yoon Chan Young dans le dernier épisode de « Knowing Bros » (Photo : JTBC)

POURQUOI PARK JI HOO A-T-IL CHOISI LA MÊME UNIVERSITÉ QUE YOON CHAN YOUNG ?

En plus de commenter qu’il se spécialisera dans le théâtre et le cinéma, parc ji hoo a révélé qu’il avait décidé de postuler à l’Université de Hanyang en raison de Yoon Chan Young. « (Il) a toujours porté sa veste Hanyang Theatre and Film Department, sur laquelle sont inscrits les mots « Hanyang Theatre and Film », sur le plateau de tournage.”.

« Au début, je me disais : ‘Pourquoi porte-t-il toujours cette veste ? Est-ce vraiment chaud ou voulez-vous montrer? Mais plus je la regardais, plus la veste avait l’air si belle et depuis que Chan Young n’arrêtait pas de parler de l’Université de Hanyang et de me vendre à quel point c’était cool, je me suis intéressé à l’école. Ainsi, lorsque j’ai postulé à l’université, j’ai choisi l’université de Hanyang. ET [Chan Young] J’étais très heureuse», a avoué la jeune actrice.

Pour sa part, Yoon Chan Young il a expliqué que bien qu’il se soit inscrit en 2020, il est actuellement en deuxième année, en raison d’une année de déscolarisation.

Il a également dit que son baiser avec parc ji hoo au « Nous sommes morts» était aussi leur premier baiser dans la vraie vie. « Pour être honnête, c’était le premier baiser de toute ma vie », a-t-il noté, et quand le casting de « Knowing Bros » avait l’air incrédule, Yoon Chan Young a répondu :

« Non, ça l’était vraiment. J’ai commencé à jouer quand j’étais enfant, et au fil des ans, alors que je continuais à jouer, j’ai commencé à m’inquiéter : « Si je continue comme ça, je pourrais finir par avoir mon premier baiser dans l’un de mes projets d’acteur. » J’ai pensé cela pendant plusieurs années, mais ce jour-là, [terminó sucediendo]”.