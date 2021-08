Park Beyond est un constructeur de parc à thème qui vous permet de faire des promenades impossibles sur PS5

Oobest - Parc de Jeu pour Bébé, Lit Parapluie Pliable, Taille déployée: 125 x 79 x 65 cm, Bleu - Bleu

Wihhoby: ●Lit parapluie spacieux très confortable: l'espace idéal pour votre enfant pour jouer et faire une sieste ●Le filet permet aux parents d'avoir une vue claire des enfants ●Design pratique et compact: le produit est plus facile à plier et permet d'économiser plus d'espace que le lit parapluie moyen ●Matériau écologique pour éviter toute toxicité potentielle du produit ●Sa composition antirouille et sa structure unique vous assurent que l'achat en vaut la peine ●Portable : léger et adapté pour une utilisation intérieure et extérieure ●Aspect extérieur : le design esthétique et moderne s'harmonisera avec le mobilier existant dans votre maison ●Portable: Est livré avec un sac de transport pratique pour s'assurer que vous pouvez le transporter où vous voulez Caractéristiques produit: Taille du lit: 128cm de longueur, 65cm de largeur, 79cm de hauteur Tapis modifiable: longueur 64cm, largeur 43cm Entrée code postal: 44cm de hauteur, 50cm de largeur Dimensions en pli: LxLxH 28 x 25 x