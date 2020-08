Parité ou diversité

Le Bayern Munich reçoit le saladier du champion de Bundesliga 2019-2020 Getty Images

C’est une question de sens. Parité n’est pas la même chose que la diversité. La saison dans les cinq grandes ligues d’Europe est terminée, après une nouvelle consécration de la Juventus. Une séquence de neuf titres consécutifs par Vecchia Signora, en plus des huit titres consécutifs du Bayern Munich en Allemagne, en plus des sept championnats au cours des huit dernières saisons du Paris Saint-Germain en France. Cela fait suite à l’empire du Real Madrid et de Barcelone en Liga. Parmi eux, ils accumulent quinze des seize derniers titres en Espagne. De ces pouvoirs, au premier titre national de Liverpool en trente ans. Il n’y a pas de diversité de champions dans ces ligues, mais y aura-t-il une parité?

Parité c’est l’égalité des choses entre elles. En respectant le sens strict du mot, aucune des cinq grandes ligues n’a de relation d’équilibre entre toutes ses composantes. Peut-être utilisons-nous le terme pour exalter cela, dans cette ligue qui se vante de parité, l’équilibre concurrentiel est plus grand que dans les autres. Que cette ligue offre à n’importe quelle équipe une chance de gagner. Qu’il y a de la diversité parmi ses gagnants. Le Premier ministre a vu sept champions différents au cours des trente dernières années, notamment l’audacieux Blackburn de 94/95 ou plus récemment Leicester City de 15/16 et Liverpool. Les quatre autres ont remporté 27 titres. La Serie A a eu six champions différents en trois décennies, à commencer par la Sampdoria lors de la première saison, son seul titre depuis lors. La Juve, l’Inter ou le Milan ont remporté 26 des 29 tournois suivants.

La diversité c’est l’abondance de choses différentes. Il n’y a pas de ligue avec plus de noms de champions ces trente dernières années que la Ligue 1. Depuis la saison 90/91, la France a couronné dix équipes différentes. Cela signifie-t-il que c’est le plus égal? Non. Définissez l’opportunité que plusieurs équipes ont eu ces dernières années de devenir championne. Ajouté à cela dans les cinq tournois précédents, vous pouvez trouver jusqu’à dix-huit équipes différentes dans les dix premières du tableau. Le Premier a eu un nombre similaire, seize équipes, mais de ces neuf clubs différents seulement dans le top six. Petite alternance et participation régulière des habituelles dans la partie supérieure. Cas similaire en Serie A et en Bundesliga.

L’Espagne, dominée par Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético, a classé ces équipes parmi les trois premières de chacune des cinq dernières saisons. Mais à cette époque, de la 4e à la 6e place, il y avait jusqu’à huit équipes différentes. Plus de variété parmi les positions européennes dans la Ligue. C’est donc en France qu’il y a une plus grande variété d’équipements dans la partie supérieure. Mais ce n’est pas près d’être pour cela, le plus même. La différence entre le champion et la deuxième place du tableau des cinq dernières saisons est de 14,4 points. La domination du PSG sur ses escortes a été brutale pendant cette période. Pour trouver la plus petite différence entre le 1er et le 2ème, vous devez regarder l’Espagne où la moyenne est de 6,8 points. De plus, il a la moyenne de points de différence la plus faible entre le 2e et le 3e, mais la plus élevée entre le 3e et le 4e. Les trois premiers, Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético jouent une ligue distincte.

En Angleterre, il n’y a pas d’alternance entre les équipes en haut du tableau. Depuis l’installation de la Premier League, il n’y a pas eu plus de variété d’équipes champions que dans les autres ligues. La différence de points entre les premières équipes n’est pas non plus la plus petite et pourtant on répète comme la sonnerie des cloches, que le Premier “est la ligue la plus uniforme” du grand football européen. Les preuves montrent que non. Que pour la diversité il y a la Ligue 1 en France et que la proximité entre les meilleures équipes est dans une autre ligue. L’Allemagne est la ligue majeure la plus régulière d’Europe. Die ausgeglichenste Liga dans Europas größtem Fußball (ou quelque chose comme ça). La Bundesliga a compté dix-sept équipes différentes dans le top 10 au cours des cinq dernières saisons. Six clubs ont vu des titres au cours des trente dernières saisons, dont cinq ont remporté plus d’une fois. Le champion a eu une différence considérable sur le second, une moyenne de 9,8 points. Mais la moyenne de points qui a séparé les sept places du tableau est de 4,7 points, moins qu’en La Liga, Ligue 1, Serie A et Premier, c’est plus, un point de moins que le Premier et près de la moitié que dans la série A.

Une opinion comme celle de définir une ligue comme la plus homogène d’Europe méritait d’être étudiée. Peut-être que le sentiment qui conduit à l’émettre est dérivé d’autres variables, sans doute subjectives, comme l’émotion ou l’affinité pour l’une ou l’autre équipe. Il ne provient pas de l’échantillon statistique précédent. Parité, en allemand, c’est parität.