Paris Jackson se dit « privilégiée » pour être la fille de Michael Jackson

Paris Jackson a révélé dans une nouvelle interview le temps qu’il a passé pendant son enfance aux côtés de son défunt père, Michael Jackson.

Paris est apparu dans une nouvelle série YouTube de Naomi Campbell, ‘No Filter’ parle de son père, décédé en 2009 alors qu’elle n’avait que 11 ans. Ils ont tous deux parlé du travail de Michael Jackson, de ses performances, de sa musique et de son côté activiste.







Rappelant son éducation, Paris a profité de l’occasion pour saluer le rôle que Michael a joué pendant ses premières années, en plus de la perspective du monde qu’il leur a donné comme enfants, « Mon père était vraiment doué pour faire en sorte que nous ayons la culture. »

« Il s’est assuré que nous étions polis et pas seulement glamour, comme faire du shopping dans des hôtels cinq étoiles », a ajouté Paris.

«C’était comme si on voyait tout: on voyait des pays du tiers monde. Nous avons vu toutes les parties du spectre… c’était une bénédiction et un privilège de pouvoir vivre autant de choses à un si jeune âge », a commenté la fille de Michael Jackson.







D’autre part, Paris Jackson a sorti son premier album intitulé, ‘Fané’ novembre dernier, qui a des connotations folk pop et quelques arrangements de rock alternatif, ayant également un bon accueil du public.