Paris Jackson parle de la forte influence de son père sur sa vie

Vivre dans l’ombre de leurs parents est une chose à laquelle de nombreuses étoiles montantes du monde du divertissement doivent faire face lorsqu’elles tentent de se lancer dans leur propre carrière. Mais pour Paris Jackson, fille du célèbre et controversé «King of Pop» Michael Jackson, ce ne serait pas si difficile.

Lors d’un entretien avec The Evening Standard, Paris a évoqué son nouvel album indie-folk, dont il a souligné les fortes influences qu’il reçoit d’artistes tels que Thom Yorke du groupe Radiohead ou Grandaddy, en profitant pour partager quelques mots sur son père.

Malgré le fait que sa musique soit loin de la pop faite par Michael Jackson tout au long de sa carrière musicale, Paris a souligné que l’œuvre de son père exercera toujours une influence sur elle d’une manière ou d’une autre. « Je pense que cela influencera toujours tout ce que je fais d’une manière ou d’une autre, que ce soit inconsciemment ou intentionnellement », a-t-il déclaré.

J’étais constamment entouré de cette créativité, donc je suis sûr que j’en ai beaucoup appris.

Paris Jackson a également parlé de la musique qu’elle écoutait avec son père: «Nous écoutions Kanye West partout dans la maison. Il chantait toujours quand il grandissait. C’était génial de voir le visage de mon père quand il s’est rendu compte qu’il pouvait atteindre la note et l’harmonie. »

Il a noté que ceux qui l’ont encouragé à poursuivre sa carrière musicale étaient son père et parrain, l’interprète de « Home Alone » Macaulay Culkin, soulignant que l’acteur a un « très bon » goût de la musique. «Il écoute des choses comme Devendra Banhart et The Orwells, alors quand je fais des choses plus proches de cela, je les lui envoie. Il m’a beaucoup soutenu », conclut-il.