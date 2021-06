Paris Jackson parle de ce qui s’est passé après la mort de son père Michael

La fille de Michael Jackson, Paris, a expliqué ce qui lui était arrivé après sa mort, expliquant elle était trop jeune pour bien comprendre ce qui se passait lorsqu’elle a été envoyée vivre avec sa grand-mère – un témoin de Jéhovah strict.

S’adressant à Willow Smith dans un nouvel épisode de Table rouge, 23 ans Paris discuté de ce que cela avait été de perdre son père à un si jeune âge.

Willow a demandé à Paris comment elle avait trouvé « la force de continuer » après le décès de son père – décédé en 2009 à l’âge de 50 ans – toù elle a répondu : « Je ne sais pas, il en quelque sorte vient de se passer.

Crédit: Red Table Talk/Facebook Watch

« J’étais si jeune que je n’était pas conscient de ‘j’ai dois continuer’.

« Je faisais juste les mouvements et je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, alors j’ai simplement suivi ce qu’on m’avait dit de faire et ‘D’accord, je vis ici maintenant, d’accord, je vais à l’école maintenant et je ne suis plus scolarisé à la maison, je ferai juste ce qu’on me dit ».

« Parce que je n’avais pas vraiment beaucoup de conseils.«

Paris avec ses frères lors d’un service commémoratif pour Michael Jackson. Crédit : PA

En voix off, Smith a expliqué ce qui s’est passé ensuite, en disant: « Après la mort de son père, PAris et ses frères ont emménagé avec sa grand-mère Katherine. Tla matriarche de la famille Jackson a été nommée tutrice permanente.

« Les enfants sont passés de l’enseignement à domicile et des voyages à travers le monde avec leur père à l’école traditionnelle et à la vie de Katherine.Les croyances strictes des Témoins de Jéhovah. »

Après que Willow lui ait demandé si Paris était toujours proche du côté paternel de la famille, elle a dit : « Je suis toujours très proche de mes frères, et je vois ma famille lors des réunions de famille et je leur dis tout le temps : ‘Si vous veux appelle moi, appelle moi. J’ai de l’amour et du respect pour tous vous, les gars’.

Catherine Jackson. Crédit : PA

« Je viens de voir mes cousins ​​pour Thanksgiving et Noël, même si on ne l’appelle pas comme ça car beaucoup d’entre eux sont Témoins de Jéhovah [who don’t celebrate holidays or birthdays], donc nous sommes juste comme ‘une réunion de famille pendant la vacances’.«

Paris‘ mère est Debbie Rowe, que Michael a épousée en 1996 avant d’avoir deux enfants ensemble.

Quand ils ont divorcé, Debbie a abandonné la garde et Paris et son frère Prince sont allés vivre avec Michael à temps plein.

Debbie Rowe et Michael Jackson en 1997. Crédit : PA

Paris a grandi sans sa mère, qui n’est entrée dans sa vie qu’à 15 ans.

Parlant de sa relation avec Debbie maintenant, Paris a expliqué: « C’est cool. Je veux dire, apprendre à la connaître, voir à quel point nous sommes similaires, entrer dans le genre de musique qu’elle aime – et elle aime vraiment le country et le folk. »