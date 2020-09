Paris Hilton s’extasie sur Carter Reum: est-il le bon cette fois?

31/08/2020 21h40

Paris Hilton est de nouveau tellement amoureux et totalement heureux. Cette fois, son nom est Carter Reum et il est sa raison “d’être si heureuse”.

L’héritière de l’hôtel, âgée de 39 ans, a célébré son anniversaire avec son bien-aimé et a célébré l’occasion avec un joli post sur les réseaux sociaux sur sa romance.

Sooo amoureux

Sur Instagram, elle écrit avec amour: “Lors de notre première rencontre, je n’avais aucune idée de l’incroyable voyage que j’allais entreprendre.”

Et plus loin: «Ma vie était toujours vide, comme s’il manquait quelque chose. Mais quand je t’ai rencontré, je savais que tu étais la bonne. Tu as rempli mon cœur de tant d’amour. “

“La fille la plus heureuse du monde!”

Paris écrit qu’elle croit que tout arrive pour une raison: «Je crois que tout arrive pour une raison parce que tout dans ma vie, tout ce qui est bon et mauvais, m’a amené directement à vous. Tu es ma raison d’être si heureuse et de me faire sentir comme la fille la plus chanceuse du monde! J’adore te rendre heureuse et je promets de te faire sourire pour toujours. Aime tellement beau! Tout le meilleur pour votre anniversaire! “

“Tout le meilleur pour votre anniversaire!”

Cependant, on ne sait pas à quelle étape Paris fait référence avec sa publication Instagram, car elle a déjà publié plusieurs anniversaires avec son être cher sur la plate-forme de médias sociaux cette année.

Le mois dernier, la blonde a écrit: «Joyeux anniversaire, mon amour! Depuis le moment où vous êtes entré dans ma vie, vous l’avez changé de toutes les manières. Chaque jour avec vous a été une bénédiction. Vous m’avez montré ce qu’est vraiment le véritable amour. Merci pour tous les souvenirs incroyables, les rires de fin de soirée et les baisers du petit matin. “

Paris Hilton et les hommes

Depuis que Paris est en public, elle a fréquenté de nombreux hommes ou on dit qu’elle a des liaisons: