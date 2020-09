Paris Hilton révèle la vraie raison de sa célèbre sex tape

04.09.2020 11h40

Paris Hilton révèle que ses jours d’école traumatisants étaient en fin de compte responsables de sa tristement célèbre sex tape. Du moins, c’est ainsi que Paris le dit.

Dans son nouveau documentaire YouTube “This Is Paris”, l’héritière de l’hôtel dévoile la mauvaise année à la Provo Canyon School dans l’Utah, où elle a été maltraitée émotionnellement et physiquement tous les jours.

C’était la vraie raison

Lorsqu’elle s’est échappée du cauchemar à 18 ans, elle était complètement désorientée, ce qui a conduit à sa relation malheureuse avec Rick Salomon, qui a publié un clip sans son consentement montrant le couple en train de baiser.

«Cela ne serait jamais arrivé si je n’étais pas allé dans cette école», est certain Paris. «J’étais tellement perdu quand je suis sorti de cette école… Je n’aurais jamais laissé quelqu’un comme ça entrer dans ma vie si je n’avais pas vécu de telles expériences. Et c’est pourquoi je n’aurais jamais pris cette position. “

Une toute nouvelle facette de Paris

Le joueur de 39 ans voulait «absolument aimer». «J’étais si naïf. Et j’ai fait confiance à la mauvaise personne. Et c’est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie », dit-elle d’un air abattu.

C’est pourquoi la blonde est d’autant plus fière de son nouveau documentaire, qui lui révèle un «tout autre côté». “[Die Leute] verra que je suis humaine et que j’ai des sentiments », explique Paris Hilton.

Silencieux depuis des années

Pendant des décennies, elle a gardé le silence sur son traumatisme pour ne pas avoir à revivre les terribles souvenirs. «Quand je suis sorti, j’étais tellement reconnaissant et heureux d’être libre et de m’être échappé que je ne voulais pas en parler. Je ne voulais tout simplement pas en parler, je ne voulais pas y penser », décrit-elle dans l’émission« CBS Sunday Morning ».

Elle a dû apprendre à aimer

Paris poursuit en expliquant que depuis longtemps elle ne savait pas ce qu’était l’amour: «Je ne comprenais pas vraiment ce que sont l’amour ou les relations. Je pensais qu’elle [die Männer, Anm.d.Red.] Être si fou signifierait qu’ils étaient amoureux de moi. Rétrospectivement, je n’arrive pas à croire que je me suis laissé traiter comme ça. »Le documentaire« This Is Paris »devrait sortir le 14 septembre sur sa chaîne YouTube.