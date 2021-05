Paris Hilton partage la vérité derrière le sommet «  Arrêtez d’être pauvre  »

Hilton, 40 ans, a souvent été photographié lors d’événements ou en soirée – en particulier pendant son temps en tant que l’un des mondains les plus célèbres du monde à la fin des années 1990 et tout au long des années 2000.

L’image que vous avez peut-être vue en train de rebondir en ligne montre Hilton les bras en l’air, vêtue d’un débardeur blanc qui indique « STOP BEING POOR ‘, associé à une jupe rose pâle.

Hilton’s TIC Tac La vidéo a maintenant été vue 6,4 millions de fois et compte 1,6 million de likes.

Un troisième a plaisanté: « Je veux dire, cette chemise a changé ma vie. J’étais pauvre, mais ensuite je l’ai lu, et je suis devenu instantanément riche; merci Paris pour votre générosité. »

Plus tôt cette année, Hilton a annoncé ses fiançailles avec l’homme d’affaires Carter Reum, avec qui elle est en couple depuis décembre 2019.

«Tu me soulève et m’inspire d’une manière que tu ne sauras jamais complètement et je suis tellement reconnaissante.