Paris Hilton justifie ses relations, ses affaires et ses engagements

05.09.2020 12h26

Paris Hilton n’a agi que dans des relations passées et la It-girl des années 2000 a connu des relations amoureuses.

Paris Hilton, 39 ans, a déjà eu des histoires d’amour – et parfois aussi des engagements – derrière elle. Et c’était toujours un grand amour. La plupart du temps, après un amour, il y a eu quelques mois plus tard.

Paris Hilton était désespéré

Par exemple, de 2002 à 2003, elle était en couple avec le mannequin Jason Shaw, et en 2005, elle a fréquenté l’héritier de la compagnie maritime grecque Paris Latsis. En 2018, elle a essayé l’acteur Chris Zylka.

Paris a maintenant révélé à «Closer»: «Je voulais tellement l’amour que j’ai accepté d’être frappé, crié ou étranglé. Ou bien d’autres choses. Je voulais dire au monde extérieur: «Je suis tellement heureux de la vie parfaite, l’ami parfait. Mais je n’ai jamais vraiment ressenti cela. J’étais juste en train de jouer. “

Source: instagram.com

Aussi intéressant:

Abus à l’école

L’héritière de l’hôtel a récemment évoqué pour la première fois le fait qu’elle souffre d’anxiété et de dépression déclenchées par une expérience traumatisante dans son enfance. A cette époque, Paris a été maltraité dans un internat.

«C’était tout simplement terrible d’être dans un endroit chaque jour où travaillent des gens sadiques, qui veulent torturer et blesser des enfants. Je ne souhaite cela à personne. Le personnel a dit: “ Vous êtes gâté et riche, personne ne vous aime, personne ne se soucie de vous. ” Ils voulaient nous briser », a-t-elle dit.

Source: instagram.com

Votre sex tape

Lorsqu’elle s’est échappée du cauchemar à 18 ans, elle était complètement désorientée, ce qui a conduit à sa relation malheureuse avec Rick Salomon, qui a publié un clip sans son consentement montrant le couple en train de baiser.

«Cela ne serait jamais arrivé si je n’étais pas allé dans cette école», est certain Paris. «J’étais tellement perdu quand je suis sorti de cette école… Je n’aurais jamais laissé quelqu’un comme ça entrer dans ma vie si je n’avais pas vécu de telles expériences. Et c’est pourquoi je n’aurais jamais pris cette position. “

Source: instagram.com

“J’étais si naïf”

Le joueur de 39 ans voulait «absolument aimer». «J’étais si naïf. Et j’ai fait confiance à la mauvaise personne. Et c’est quelque chose que je regretterai pour le reste de ma vie », dit-elle d’un air abattu.

C’est pourquoi la blonde est d’autant plus fière de son nouveau documentaire, qui lui révèle un «tout autre côté». “[Die Leute] verra que je suis humaine et que j’ai des sentiments », explique Paris Hilton.