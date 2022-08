Paris Hilton est jolie en rose alors qu’elle célèbre le duo de son amie Britney Spears avec Elton John

Paris Hilton adore la nouvelle chanson de Britney Spears et Elton John !

Peu de temps après que le couple a sorti « Hold Me Closer » le vendredi 26 août, Hilton a partagé une vidéo d’elle-même en train de danser à côté et au-dessus d’une voiture rose bonbon. Dans la vidéo, la star de 41 ans portait un survêtement assorti et des lunettes surdimensionnées, combinant Barbiecore et les vibrations du début des années 2000 pour un look rose parfait.

« La reine est officiellement de retour ! 👑🧚‍♀️💖✨ », a écrit en partie Hilton. « ‘Hold Me Closer’ est sorti maintenant et je le jouerai en boucle jusqu’à nouvel ordre ! 😍 Tellement fière de toi ma sœur. »

« Hold Me Closer » est le premier single que Spears a sorti depuis qu’elle a été libérée de sa tutelle en 2021. La chanson est une version réinventée du tube « Tiny Dancer » de John en 1971.

Alors qu’il s’adressait au Guardian jeudi, John a révélé ce que c’était que de travailler avec Spears peu de temps après qu’elle ait mis fin à ses 13 ans de tutelle.

« Elle est partie depuis si longtemps – il y a beaucoup de peur là-bas parce qu’elle a été trahie tant de fois et qu’elle n’a pas vraiment été sous les yeux du public officiellement depuis si longtemps », a-t-il déclaré. « Nous lui avons tenu la main tout au long du processus, la rassurant que tout ira bien. »

Britney Spears (à gauche) et Sir Elton John assistent à la 21e soirée annuelle de visionnement des Oscars de la Elton John AIDS Foundation en 2013. Jamie McCarthy / Getty Images

« Je suis tellement excitée de pouvoir le faire avec elle parce que si c’est un grand succès, et je pense que ça peut l’être, cela lui donnera tellement plus de confiance qu’elle n’en a déjà et elle se rendra compte que les gens l’aiment vraiment. prendre soin d’elle et vouloir qu’elle soit heureuse. C’est tout ce que toute personne saine d’esprit voudrait après qu’elle ait traversé une période aussi traumatisante », a poursuivi John.

Après la sortie de la chanson, Spears partagé un clip d’elle-même célébrant dans un bikini rouge.

« MEILLEUR JOUR DE MA VIE !!! » elle a sous-titré le clip sur Twitter.

Spears a également fait l’éloge de la sortie de la chanson en un autre clip.

« Bonjour, Sir Elton John », a déclaré l’icône de la pop avec un faux accent britannique. « Nous sommes comme n°1 dans 40 pays. Putain de merde ! Je suis dans la baignoire en ce moment et je suis sur le point de passer la meilleure journée de ma vie et j’espère que tu vas bien. »

Jean a répondu« Hey Britney !! Merci pour ce message. Tu as fait ma journée !! J’espère que tout le monde passera la meilleure journée à danser sur notre chanson ! #HoldMeCloser. »

