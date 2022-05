Paris Hilton dit qu’elle n’est pas une «blonde stupide» et qu’elle est juste «très douée pour faire semblant d’en être une»

Paris Hilton a déclaré dans une interview qu’elle est plus qu’il n’y paraît, révélant qu’elle n’est « pas une blonde stupide », elle est juste douée pour en jouer une.

Alors qu’elle fréquentait l’école Provo Canyon, la star a déclaré qu’elle était souvent placée à l’isolement et forcée de prendre des médicaments sans diagnostic.

Elle a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir traversé tellement de choses dans la vie, et jouer ce personnage, je pense, n’était qu’une réponse traumatique parce que c’était une expérience tellement douloureuse et traumatisante à laquelle penser. »

Depuis la sortie de son documentaire en 2020, Hilton s’est mobilisée contre les centres de traitement pour adolescents en difficulté et a même témoigné devant les tribunaux des violences psychologiques et physiques infligées dans ces établissements.

L’an dernier, les 41-ans a comparu devant le comité judiciaire de l’État de l’Utah, l’application de la loi et le comité de justice pénale, appelant le gouvernement à réglementer plus étroitement les écoles comme Provo, selon Metro.

La vie simple La star a déclaré au tribunal : « Je m’appelle Paris Hilton, je suis une survivante de la maltraitance institutionnelle et je parle aujourd’hui au nom des centaines de milliers d’enfants actuellement dans des établissements de soins résidentiels à travers les États-Unis. »

Elle a ajouté: « J’ai été agressée verbalement, mentalement et physiquement quotidiennement. J’ai été coupé du monde extérieur et dépouillé de tous mes droits humains.

Hilton a également partagé qu’il n’y avait également aucune intimité dans l’établissement et que les membres du personnel la regardaient se doucher nue, la laissant se sentir «violée».

Elle a également déclaré: «Je ne peux pas m’endormir la nuit en sachant qu’il y a des enfants qui subissent les mêmes abus que moi et tant d’autres avons subis. Vous non plus. Je suis la preuve que l’argent ne protège pas contre les abus.