Paris Hilton dit qu’elle est heureuse de voir Britney Spears « si heureuse et libre » après son mariage

Paris Hilton ne pouvait pas manquer le mariage de Britney Spears.

La personnalité de la télévision était invitée au « mariage de conte de fées » du chanteur et de Sam Asghari jeudi – et a révélé qu’elle avait sauté la représentation du président Joe Biden pour y assister.

Dans un nouvel épisode de son podcast «This Is Paris» intitulé «This is… Went to a Wedding Last Night», Hilton, 41 ans, a commencé par partager comment elle venait de rentrer à la maison et avait «des tonnes de messages» sur son Twitter après être « photographié en train d’assister à un événement ce soir ».

Sans nommer Spears, la chanteuse de « Stars Are Blind » a partagé qu’elle avait gardé l’événement « top secret toute la semaine » et n’avait dit à personne de son équipe qu’elle allait y assister.

Elle a ensuite révélé qu’elle avait refusé de participer au dîner du président Biden au Sommet des Amériques qui avait eu lieu à Los Angeles le même soir.

« On m’a en fait demandé de faire le DJ du président et de tous les autres présidents du monde entier pour le dîner, mais c’était plus important pour moi », a-t-elle expliqué. « Et je ne vais pas entrer dans les détails car c’était la nuit de la princesse mariée et c’est son histoire à raconter. »

« Mais tout ce que je peux dire, c’est que je suis incroyablement heureux pour elle. Elle était magnifique », a poursuivi Hilton. « Cela m’a rendu si heureuse de voir qu’elle a trouvé son conte de fées et qu’ils forment un beau couple et qu’ils brillent. Cela m’a vraiment réchauffé le cœur de la voir si heureuse et libre.

Jeudi, Hilton a été photographiée vêtue d’une robe longue Versace noire alors qu’elle montait dans un SUV.

Paris Hilton photographiée dans une robe noire le 9 juin 2022 à Los Angeles, en Californie. Images MEGA / GC

Vendredi, Hilton a également partagé des photos de la célébration de Spears et Asghari sur Instagram.

« Laissez un peu d’éclat partout où vous allez Une nuit si magique célébrant le mariage de conte de fées de @BritneySpears & @SamAsghari », a-t-elle légendé un message.

Dans un autre post Instagram, qui comprenait une photo de groupe avec Spears, Donatella Versace, Madonna, Selena Gomez et Drew Barrymore, Hilton a écrit : « #Icons Only J’ai passé un moment incroyable à célébrer le couple de conte de fées️ Quelle belle nuit1 »

Hilton et Spears sont des amis de longue date. L’héritière de l’hôtel a également montré son soutien à la pop star après la fin de sa tutelle en novembre.

« Je suis si heureux que ce jour soit enfin arrivé. Ce moment se fait attendre depuis si longtemps. @BritneySpears est enfin libre !!! Vous êtes l’âme la plus résiliente, la plus gentille et la plus inspirante. Nous vous aimons tous tellement! Vos meilleurs jours sont encore à venir ! #FreedBritney », elle tweeté à l’époque.

Spears et Asghari se sont mariés jeudi dans leur maison de la région de Los Angeles. Les deux se fréquentent depuis 2016.

« Je suis très heureux que ce jour soit arrivé et ils sont mariés », a confirmé le manager d’Asghari, Brandon Cohen, à AUJOURD’HUI. « Je sais qu’il voulait ça depuis si longtemps. Il est si attentionné et soutient à chaque étape du chemin.

La chanteuse « Lucky » a parlé du jour de son mariage vendredi, partageant des photos de ses noces et écrivant à quel point elle était « nerveuse » toute la matinée.

« Ouah !!! Putain de merde !!! NOUS L’AVONS FAIT !!! NOUS NOUS SOMMES MARIÉS !!! Gggggeeeeezzzzz !!! C’était la journée la plus spectaculaire !!! J’étais tellement nerveux toute la matinée, mais à 14h00, ça m’a vraiment frappé… ON SE MARIE !!!” elle a écrit en partie, ajoutant qu’elle avait eu une crise de panique « et qu’elle s’était ensuite ressaisie ».