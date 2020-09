Paris Hilton a « peur d’aller se coucher la nuit »

07.09.2020 21h29

Paris Hilton a « peur d’aller se coucher le soir ». L’héritière de l’hôtel, âgée de 39 ans, souffre de «terribles insomnies», mais lorsqu’elle s’endort enfin, elle est en proie à un cauchemar récurrent.

Croyez-le ou non, Paris Hilton a peur d’aller se coucher. Mais cela ne l’a pas empêchée de sortir de sa sex tape à l’époque. Elle a maintenant révélé quel est le problème aujourd’hui.

« Terrible insomnie »

«J’ai une insomnie terrible. J’ai peur de me coucher la nuit. J’ai toujours ce cauchemar récurrent, quoi que je fasse. Je suis au lit et ces deux personnes entrent dans ma chambre et me disent: « Est-ce que ça va être le moyen le plus facile ou le plus difficile? » J’essaye juste de m’enfuir », explique-t-elle dans le documentaire YouTube Originals« This Is Paris ».

Traumatisme chez les adolescents

Le cauchemar parisien est apparemment inspiré par un incident de son adolescence où elle a été emmenée au pensionnat en pleine nuit. Sa sœur Nicky se souvient:

«Je savais que quelque chose était prévu. Je ne savais pas que c’étaient des gens qui venaient les faire prisonniers … Le lendemain matin, mes parents ont souri comme si tout allait bien. Nous n’avons pas posé de questions, puis je pense avoir dit [meine Mutter]qu’elle est allée au pensionnat. Ils ont toujours essayé de nous protéger et de nous protéger. «

Elle se justifie

Il y a quelques jours, Paris a également tenté d’expliquer ses différentes relations et affaires. Par exemple, de 2002 à 2003, elle était en couple avec le mannequin Jason Shaw, et en 2005, elle a fréquenté l’héritier de la compagnie maritime grecque Paris Latsis. En 2018, elle a essayé l’acteur Chris Zylka.

« Je voulais de l’amour »

Paris a maintenant révélé à «Closer»: «Je voulais tellement l’amour que j’ai accepté d’être frappé, crié ou étranglé. Ou bien d’autres choses. Je voulais transmettre au monde extérieur: «Je suis tellement heureux de la vie parfaite, l’ami parfait. Mais je n’ai jamais vraiment ressenti cela. J’étais juste en train de jouer. «