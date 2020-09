Paris Hilton a été victime d’abus dans plusieurs relations

02.09.2020 21h45

Le strip-tease de l’âme de Paris Hilton se poursuit: après que la It girl ait rapporté ses expériences traumatisantes au pensionnat la semaine dernière, elle parle maintenant de relations dans lesquelles elle a subi des abus. Pour eux, les deux événements sont directement liés.

Une semaine après les révélations choquantes sur son enfance en internat et deux semaines avant que le documentaire complet sur sa vie n’apparaisse, Paris Hilton (39 ans) a partagé la prochaine révélation horrible avec le magazine People: Selon lui, elle aurait dû traverser plusieurs relations. dans lequel il a été abusé. «J’ai été étranglé, j’ai été touché, j’ai été agressé de manière agressive. J’ai accepté des choses que personne ne devrait accepter », déclare Hilton.

Abus à l’école

Il y a une bonne semaine, Hilton avait parlé pour la première fois de ses mauvais moments au pensionnat. En conséquence, elle a également été maltraitée physiquement et émotionnellement lorsqu’elle était adolescente à l’école. L’héritière de l’hôtel voit un lien direct entre ses jours d’école traumatisants et ses relations violentes: «J’étais tellement habituée à un comportement abusif que j’ai pensé que c’était normal».

Aussi intéressant:

Elle a dû apprendre à aimer

Paris poursuit en expliquant que depuis longtemps elle ne savait pas ce qu’était l’amour: «Je ne comprenais pas vraiment ce que sont l’amour ou les relations. Je pensais qu’elle [die Männer, Anm.d.Red.] Être si fou signifierait qu’ils étaient amoureux de moi. Rétrospectivement, je n’arrive pas à croire que je me suis laissé traiter comme ça. »Le documentaire« This Is Paris »devrait sortir le 14 septembre sur sa chaîne YouTube.

(mia / spot)