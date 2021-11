Paris Fury dit que Tyson est mort trois fois dans un incubateur alors qu’il était bébé

Paris Fury a révélé comment son mari Tyson « est mort trois fois » dans son incubateur après sa naissance.

Crédit : Alamy

Paris est apparu le L’enfer parental podcast où elle a révélé : « Il est né sept semaines avant terme.

« Il était vraiment prématuré. Il est mort trois fois dans les couveuses. Sa mère a passé un très mauvais moment quand elle l’a eu.

« Ils lui ont dit … c’est un combattant. C’est ainsi qu’il a obtenu le nom de Tyson. Ses frères ont tous des noms traditionnels à l’ancienne mais il a été nommé d’après Mike Tyson.

« C’est une histoire incroyable. Beaucoup de gens pensent que le nom de Tyson n’est pas son vrai nom mais son nom toute sa vie était Tyson Luke Fury. »

Crédit : Alamy

Le couple est parent du Venezuela, 12 ans, du prince John James, neuf ans, du prince Tyson II, quatre ans, de Valence, trois ans, du prince Adonis, deux ans, et du bébé Athena.

Leurs trois fils s’appelaient tous ‘Prince’, ce que Paris a expliqué lorsqu’elle a parlé de la naissance du prince Tyson II, en déclarant : « J’étais drole sur le gaz et l’air ! [I said] Nous devons l’appeler Prince. Nous avons donc Prince, Tyson et Adonis, mais ils sont tous Prince. »

Tyson, connu sous le nom de The Gypsy King, a expliqué les choses beaucoup plus simplement lorsqu’il a précédemment déclaré: « Je suis un roi et ils sont des princes jusqu’à ce qu’ils gagnent leur nom légitime. »

Bien qu’ils aient maintenant six enfants, le couple ne ralentira probablement pas après que Tyson a révélé plus tôt cette année que lui et sa femme s’étaient mis d’accord pour avoir onze (oui, onze) enfants.

Parler au Courrier quotidien, il a déclaré: « Cela commence par une histoire que personne ne connaît. Paris est devenue ma petite amie quand elle avait 15 ans et moi 16.

« Quand est venu l’heure du mariage, je lui ai demandé combien d’enfants elle voulait. Elle m’a répondu 10.

« J’ai dit que ça suffirait pour moi. Maintenant, nous avons décidé d’en faire un de plus. Faites-en 11. Disons qu’une équipe de football mixte jouera sur le terrain de Morecambe. »

Bien qu’elle ait toujours rêvé d’une grande famille, Paris a été transparente quand il s’agit de leur chagrin lorsqu’elle a révélé en octobre qu’ils avaient perdu deux bébés, ce qui les avait « dévastés ».

Dans un post Instagram réfléchissant, elle a écrit: « Même depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours su que je voulais une grande famille – c’est dans ma lignée après tout car ma grand-mère en avait huit – et avec chaque bébé, ma confiance en moi en tant que maman a augmenté, j’ai a une routine et je sais ce qui fonctionne pour nous.