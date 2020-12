Parier sur le décor (Avis de Manuel Casal)

Rompre le générique

À de nombreuses reprises, vous m’avez lu parler des mondes ouverts, de leur potentiel et, bien sûr, de vos problèmes, souvent dérivé de la production forcée d’un grand environnement. Actuellement, je joue le nouveau Assassin’s Creed Valhalla et toutes ces idées me reviennent à la tête, principalement liées à une caractéristique si commune qu’on ne pense jamais qu’elle nous surprendra: les missions secondaires. Quand on joue à des jeux vidéo, au-delà du contenu graphique ou du gameplay, on reste collé à l’écran grâce au décor et à l’intrigue. Si le système jouable est conforme, une bonne histoire ou une grande sensation d’immersion sont les principaux outils avec lesquels le médium nous piège. Nous nous souvenons tous des heures à jouer Les parchemins anciens ou Tomber où se perdre était la norme. Nous avons quitté les zones les plus sûres pour pénétrer dans une forêt ou un terrain vague, sans balisage ni parcours fixe, orientés uniquement par quelques détails à l’horizon, simplement pour le plaisir de voir ce qui se passe. Nous pouvons finir par arriver à un règlement dans lequel continuer l’intrigue, mais en chemin le récit émergent il aura fait son truc.

Le secondaire est donc essentiel dans un jeu vidéo, surtout à partir d’une certaine ampleur. Un couloir peut avoir une sorte d’objet de collection à obtenir ou même une tâche secondaire, mais nous avons tendance à voir cette dynamique beaucoup plus souvent dans les mondes ouverts. Bien sûr, nous avons tendance à le voir de la pire façon possible: à travers Des courses éparses dans lesquelles il suffit de se déplacer, sans plus. Heureusement, les années passent et le monde ouvert subit une sorte de métamorphose. Au lieu de recourir au classique: « va ici chercher ça et je te paie», Nous commençons à voir des exemples qui vont au-delà d’une norme qui, en outre, est aggravée compte tenu de la nécessité urgente de magnifier l’ensemble processus de production de jeux vidéo jusqu’à des niveaux que nous trouvons difficiles à gérer en raison de l’espace, de l’argent et de la santé personnelle des travailleurs de l’industrie, bien qu’il s’agisse d’une question complexe à traiter dans ces brèves lignes.

Mad Max C’est un bon exemple d’un monde ouvert qui risque peu, mais qui fonctionne parfaitement, car il n’a plus de prétentions et sa cartographie est « nettoyée » avec une relative facilité. Il est passé sans douleur ni gloire, précisément à cause de cette absence de risque dans la proposition, mais c’est un titre qui ne pèche pas par la magnificence inutile dans laquelle il aurait pu devenir.

Tout cela nous amène au cœur du problème: l’environnement et le secondaire dans Assassin’s Creed Valhalla. Sans prétendre analyser le titre dans son intégralité, puisque je suis encore loin de l’avoir terminé, j’ai décelé certaines intentions dans la construction environnementale que j’ai jugé nécessaire de commenter. Ce genre de nouvelle « trilogie » dans la saga Le credo de l’assassin il a réussi à polariser complètement la communauté. D’une part, Origines a réussi à subvertir les prémisses de la saga tout en conservant un certain esprit, quelque chose qui a été encore amélioré avec Odyssée à un point où nous reconnaissons à peine la mécanique d’origine. Et ce n’est pas forcément mauvais en soi. De nombreuses années se sont écoulées depuis le premier opus et la chose logique était que la dynamique a évolué, comme elle l’a fait, jusqu’à ce que la formule originale ne soit pas pratique. Et c’est à ce moment là où Origines est entré, changeant cette «recette», ouvrant le monde à d’autres pratiques plus proches du RPG et, finalement, prenant d’autres voies.

Mais bien sûr, il semble qu’Ubisoft ne se retrouve pas avec quelque chose s’il n’a pas été pressé et peu de temps après son apparition Odyssée, qui est plus éloigné des locaux d’origine, si possible. La progression est de plus en plus RPG et le combat se réinvente encore plus. Cette fois cela ressemble à une aventure, comme un immense monde ouvert à explorer et à voyager pour trouver chaque détail. Il n’y a pas de grande ville où séjourner, nous devons fouiller les grottes, les montagnes et les mers. Et tout nous amène à nos jours, à la demeure des dieux: à Valhalla.

L’idée de limoger l’Angleterre et d’établir notre clan Viking dans les terres saxonnes est tout à fait acceptable en soi. Dans un premier temps, j’ai pensé que le travail passerait par ce qui a été fait dans les tranches précédentes et rien d’autre, mais cela va plus loin. Je parle du évenements mondiaux, de contenu secondaire. Dans Origines Oui Odyssée il était là, mais dans certains cas, ce n’était pas très pertinent et il recourait beaucoup au combat et à ces éternelles tâches de courses, au-delà de trouver un trésor. Ici, curieusement, on joue plus avec puzzle et ingéniosité. Si quelque chose a marqué le RPG moderne, c’est le secondaire de The Witcher 3, qui a placé la barre extrêmement haut pour Cyberpunk 2077 et qu’il a montré qu’il est possible de générer des sous-intrigues plus intéressantes que le récit principal lui-même dans certains cas. Dans ValhallaCes événements ne sont pas toujours assez intéressants pour inverser notre attirance pour l’intrigue, mais ils complètent au mieux nos promenades en Angleterre. Ce sont de petits moments, pas excessivement longs, mais uniques. Ils se sentent aussi légers que ce que nous pouvions voir Red Dead Redemption quand nous avons aidé quelqu’un en cours de route, ou quand Skyrim Nous avons été attaqués par un pilleur aléatoire, mais beaucoup plus travaillé, comme nous l’avons vu dans des situations fixes dans la cartographie.

Même en ayant de nombreuses activités secondaires appelées «mystères», ces événements sont la véritable chicha du décor. D’autant plus qu’Ubisoft a choisi d’inclure une présence mythologique plus importante que ce que nous avions l’habitude de voir dans les tranches précédentes (du moins, jusqu’à Odyssée). Mais bien sûr, Être capable de nouer des relations et de sympathiser avec les différentes personnes qui peuplent l’Angleterre nous fait mettre les pieds sur terre, humanisant la touche de fantaisie et de brutalité que montrent d’autres sections du titre. La grâce n’a aucun marqueur. On nous donne certaines indications textuelles ou dialogiques, mais une «mission» commune n’est jamais activée. Les missions secondaires existent déjà, et elles fonctionnent en plus de la principale. Ce sont des événements que nous résolvons comme s’il s’agissait de micro-missions. Tout cela résout dans une certaine mesure l’un des problèmes de la saga Chiens de garde, dans lequel chaque PNJ qui fournit un type de mission de ce type ouvre une série de missions secondaires dans des branches consécutives. Dans Valhalla, les événements mondiaux sont plus proches des situations issues de l’exploration. En examinant les environs des premières zones du jeu, j’ai trouvé une ferme dans laquelle deux frères se disputent la gestion de leur travail. L’un travaille le terrain pour stocker dans le silo et l’autre est chargé de vendre et de négocier avec les acheteurs. Mais le différend sur les prestations en a marre les deux familles de la situation, causée par un héritage de la terre. La solution? Eh bien, silo détruit, problème résolu. Le tout sans invites sur le HUD, simplement un puzzle basé sur l’occurrence personnelle de l’utilisateur en faisant attention à ce que les personnages disent.

Et c’est que ces types de situations enrichissent grandement le monde ouvert. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Souffle de la nature et ses épreuves héroïques, de forme cryptique mais simples en substance, dans le seul but de nous divertir un peu en résolvant un puzzle en interaction avec la scène, véritable protagoniste du titre. L’errance était l’essence et dans Valhalla Ils ont su y recourir d’une manière correcte, à mon avis. J’ai encore un tour de tout ce que le jeu a à offrir, mais sans aucun doute l’utilisation d’événements de ce style pour remplir la cartographie d’une manière non saturée est un câlin chaleureux pour les futurs mondes ouverts à venir. Un outil subtil dont le potentiel de réglage est énorme.

Avoir parcouru une partie de la carte à mon goût m’a également permis d’augmenter la statistique d’éloquence, qui n’a pas grand-chose à voir avec le reste et ne sert qu’à obtenir des opportunités spéciales dans les conversations. Tout cela s’ajoute quand il s’agit de profiter de ces événements mondiaux, comme dans le cas d’un Viking que nous trouvons après sa terrible perte, ayant laissé des parents en Norvège qui ont également perdu, mais il est incapable de pleurer. Grâce à nous, il parvient à se briser complètement et à exprimer tout ce qui s’est accumulé, abaissant l’expérience à un voyage humain et terrestre, loin de la bataille infinie dénuée de sens que ce titre aurait pu entraîner. Assassin’s Creed Valhalla déborde d’optimisme pour les environnements de monde ouvert potentiels qui sortiront dans les années à venir, oubliant le rembourrage et l’offre infinis un récit secondaire selon ce que l’utilisateur attend, avec un ton et un scénario prêts à distraire et à ne pas faire plus de travail basé sur des marches inutiles. Malgré d’autres défauts, l’engagement dans une exploration intéressante, non obligatoire, est agréable et bienvenu.