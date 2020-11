La star de télé-réalité a pris la responsabilité et a dit «c’était sur moi».

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler d’Apryl Jones et de Fizz depuis leur Amour et Hip Hop Hollywood le drame s’est calmé. Bien que le statut de leur relation reste incertain, Apryl a partagé quelques joyaux sur la façon dont sa romance avec le camarade de groupe de son ex a fait surface, et elle révèle qu’elle est celle qui a fait le premier pas. Le monde entier a vu la mère des enfants d’Omarion tomber amoureuse de son collègue chanteur B2K, et maintenant la star de télé-réalité détaille comment la relation est passée d’amis à amoureux. Apryl Jones était sur Live parlant avec les fans quand un spectateur lui a demandé avec qui elle était « frappée » ou avec qui elle avait couché. « L’une des personnes que j’ai frappées était Dreux », a-t-elle dit en utilisant le prénom de Fizz. « C’était sur moi. Ce sera … vous en entendrez parler. Mais, c’était sur moi. Je veux dire, c’était à lui aussi d’accepter. Je dis juste que ce n’est pas juste comme , un homme s’approche de moi et me dit: ‘Ouais, je veux ça.’ Parfois, les femmes prennent [the] conduire. Parfois, les femmes sont comme: ‘Yo, je veux ça. Tu vas me le donner ou non? C’est ce que je veux dire. Ce n’est pas seulement une question d’homme qui vous presse et qui vous aime. Si je veux quelque chose, je vais l’avoir, point final. « Elle a ajouté qu’en ce qui concerne «BD», ou «Baby Daddy», elle a dit que c’était lui qui «insistait». Regardez le Live de 20 minutes d’Apryl ci-dessous alors qu’elle discute de sa vie privée.