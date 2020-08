Parce que tout le monde parle de Flight Simulator 2020, la simulation de vol la plus réaliste du moment

le meilleur simulateur de vol jamais créé, il est sur le marché depuis quelques heures: il est Microsoft Flight Simulator 2020, le dernier chapitre de la série de jeux vidéo de niche née en 1979 et mise à jour en de nombreuses itérations jusqu’à nos jours. Appeler Microsoft Flight Simulator un simple jeu vidéo serait cependant un euphémisme, à la fois pour la complexité qui le distingue, et parce que le titre n’est pas particulièrement facile à jouer. Ces deux aspects ont toujours fait de la série un produit de niche, mais cette dernière version attendue se fait un nom même en dehors du cercle des passionnés de vol.

Niveau de détail extrême

La raison est très simple: le niveau de réalisme proposé par Microsoft Flight Simulator 2020 est incroyable. Le titre exploite évidemment toute la puissance graphique des PC modernes (il n’est disponible que pour les systèmes Windows) pour reproduire des modèles d’avions extrêmement fidèles aux originaux; les 30 avions les pilotes vont du petit Cessna 152 au colossal Boeing 787-10 Dreamliner, et tous sont répliqués numériquement de manière parfaite – de l’apparence externe et interne à l’instrumentation présente dans le cockpit, qui doit être maîtrisée avec habileté juste pour pouvoir se détacher les roues du sol à l’avion.

ce n’est pas pour tout le monde

L’adhésion à la réalité du jeu passe également par la mécanique du vol. En effet, un joypad ou les flèches du clavier ne suffisent pas pour piloter un avion du décollage à l’atterrissage: vous devez vraiment apprendre à piloter, c’est pourquoi le titre ne peut se définir comme une expérience de loisir adaptée à tous, mais réservée aux passionnés de vol. L’apprentissage des commandes en cabine est facilité par une véritable école de pilotage que les développeurs ont intégrée au jeu, qui propose dans tous les cas aux joueurs un mode de vol simplifié. Cependant, même ce dernier découragera les moins patients.

Un spectacle photoréaliste

Les fans et ceux qui ont l’intention et la patience d’aborder le monde du vol y trouveront une expérience unique sous leurs yeux. Flight Simulator 2020 récompense la plupart des patients avec des paysages réalistes qui rendent les vols virtuels presque impossibles à distinguer des vols réels – sauf bien sûr pour le fait que vous êtes toujours devant un moniteur. Le titre utilise le photographies satellites du service de carte Bing pour couvrir tout le monde du jeu au niveau du photoréalisme, avec plus de 1,5 milliard de bâtiments disséminés dans les villes du monde entier, 37000 aéroports, chaînes de montagnes, végétation pour 2000 milliards d’arbres, rivières, déserts et bien plus encore. L’image est agrémentée d’un trafic automobile qui peuplent les villes et est également visible d’en haut et d’un système météorologique réglable à volonté ou en fonction des conditions du ciel en temps réel au moment exact où vous le labourez.

Microsoft Flight Simulator 2020 est un titre unique qui actuellement et toujours pendant quelque temps il n’aura pas de rivaux de son genre. Dans le même temps, cependant, cela n’attirera pas des masses de joueurs délirants: le niveau de difficulté est vraiment élevé et l’expérience de vol qui en résulte, même spectaculaire, peut rapidement fatiguer ceux qui ne sont pas passionnés. Après tout, ce sont encore des sessions de vol réalistes, au cours desquelles les choses devraient se dérouler sans heurts. Ceux qui veulent l’essayer pourront profiter du fait que le jeu restera en promotion sur Xbox Game Pass, le service d’abonnement de Microsoft qui propose un catalogue de jeux en constante évolution et qui sur PC coûte 3,99 euros par mois pour 100 jeux. Cependant, il est conseillé de consulter les exigences techniques sur cette page, pour s’assurer que le jeu fonctionne comme il se doit.