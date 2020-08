Parce que Microsoft a besoin de TiKTok

Microsoft doit acquérir TikTok pour rester pertinent sur le long terme. Pour la société Redmond, «l’offre à la vente» de la plate-forme chinoise est venue comme un alignement planétaire inattendu, un Deus Ex Machina que même la direction de la réalité fondée par Bill Gates n’attendait pas. Cet accord est si important qu’il a mis de côté toute politique ou ligne antérieure, qui au cours des dernières années a conduit l’entreprise à s’éloigner de la plupart des les produits de consommation qui faisaient autrefois partie de sa proposition: Groove Music, Kinect, Windows Phone, pour n’en nommer que quelques-uns. Aujourd’hui, cependant, Microsoft veut acquérir à tout prix le produit le plus grand public de tous: un réseau social. Même s’il n’a pas besoin de la plate-forme ni de ses utilisateurs en tant qu’individus. Microsoft a besoin de données, un élément qui, depuis des années, continue de s’échapper.

Ce n’est pas un hasard si nous parlons ces jours-ci de Microsoft en tant que futur gestionnaire de données des utilisateurs américains (et canadiens, australiens et néo-zélandais) et non en tant que propriétaire des opérations américaines de l’application, même si ce serait en fait l’avenir que vous attend. Le flux de données que l’accord avec ByteDance est en mesure de générer pour Redmond est inestimable: il placerait Microsoft dans la position de rivaliser avec Facebook et YouTube (et donc Google) dans une course qui jusqu’à présent n’a été vue qu’en spectateur. Pensez-y de cette façon: il y a une raison pour laquelle Microsoft ne s’est pas assis devant le congrès lors des audiences antitrust la semaine dernière. Et si d’une part il est clair que pour Microsoft il vaut mieux ne pas avoir d’enquête active contre lui, d’autre part l’absence est aussi un échec, car elle souligne la faible présence de l’entreprise dans ce qui est encore la pierre angulaire du web, le nouveau pétrole capable de gonfler la taille des autres entreprises hors de toute proportion: les données.

Voici le problème: Microsoft a de bonnes racines commerciales, mais une hémorragie d’informations destinées aux consommateurs. Grâce à la Xbox, elle a une vision assez large du jeu et avec ses efforts dans ce secteur (et en particulier avec le Kinect maintenant disparu), elle a pu penser à des solutions commerciales innovantes telles que le HoloLens. Mais Microsoft manque totalement de compréhension du marché grand public, surtout après avoir abandonné le projet Windows Phone. Redmond n’a pas de connexion directe avec les utilisateurs et leurs données, un élément qui le désavantage nettement par rapport à la concurrence. Là où il n’est pas actuellement désavantagé, c’est sur le lieu de travail, mais aussi dans ce cas, la situation est une bombe à retardement. Il est vrai que la suite Microsoft est parmi les plus utilisées et, en fait, fournit à l’entreprise des données métiers fondamentales, mais c’est également le fait que Windows et ses produits deviennent de moins en moins pertinents. La raison est simple: la nouvelle génération de travailleurs se développe dans un environnement dominé par Android, iOS et les Chromebooks – très utilisés dans les écoles américaines – s’habituant à utiliser la suite Google et non-Office, les outils Apple et non-Windows, Appareils Android et non ceux de Microsoft. Nous parlons de la future main-d’œuvre aux yeux de laquelle les services Microsoft ne sont plus aussi fondamentaux.

C’est pourquoi TikTok risque de devenir une bouée de sauvetage que Microsoft ne peut se permettre de manquer. L’acquisition fournirait à l’entreprise un contact direct avec des millions de jeunes utilisateurs et leurs données, leur permettant d’accéder aux habitudes, aux préférences et aux goûts avec lesquels corriger la photo dans le développement de nouveaux produits et ciblez bien plus efficacement la publicité sur sa Surface et sa Xbox. La possession de TikTok fournirait à Microsoft une réponse de jeu concrète envers Google et son Stadia, permettant de penser à une intégration similaire de xCloud, où les utilisateurs pourraient observer le gameplay d’un jeu sur TikTok puis démarrer à la volée. en streaming directement sur leur smartphone.

Chez Microsoft, ces éléments servent de pain. Tout comme il a besoin d’un pool de consommateurs pour essayer différentes approches: il a besoin de l’intelligence artificielle de TikTok et il a besoin du savoir-faire de l’application en réalité augmentée. Tous les secteurs dans lesquels Microsoft est actif, mais presque exclusivement dans le secteur des entreprises. Avec TikTok, cependant, il pourrait attaquer ce territoire inexploré grâce à l’une des applications les plus réussies de ces dernières années. Une opportunité presque trop belle pour être vraie. Et en fait, les problèmes possibles sont nombreux.

Un avant tout: il faut encore comprendre comment la gestion Microsoft se matérialisera au niveau logiciel. Car le risque (d’ailleurs très concret) est qu’au moment de la vente ils partent créer deux applications différentes by TikTok: un conçu pour les marchés américain, australien, canadien et néo-zélandais et un autre pour le reste du monde, y compris l’Europe. Bref, les fonctionnalités introduites par Microsoft ne nous parviendraient pas. Mais dans le même temps, Microsoft n’aura pas accès aux données des utilisateurs d’autres pays, ce qui lui permettra de construire une stratégie globale basée uniquement sur les données américaines.

L’espoir, cependant, est que TiKTok continuera à prospérer de la même manière que d’autres produits finis sous le chapeau de Microsoft, tels que Minecraft et LinkedIn, dont l’évolution s’est poursuivie avec encore plus de force une fois l’acquisition terminée. Une leçon donnée par acquisitions désastreuses Skype et Nokia, où la volonté d’intégrer de manière agressive les entreprises a conduit à de nombreux problèmes qui ont sapé l’évolution des projets. De plus, garder l’application indépendante fournirait à Microsoft un véritable rival de YouTube et Facebook Watch. Enfin, l’acquisition profiterait également au gouvernement américain, Trump pouvant se vanter d’avoir désamorcé l’une des plus fortes présences chinoises du pays. Sans oublier qu’en même temps une nouvelle superpuissance de gestion des données serait créée.