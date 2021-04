Parce que les nouveaux iMac sont le fer de lance du nouveau design industriel d’Apple

7 couleurs, pas de logo et un profil très fin. Les nouveaux iMac ne sont pas seulement une évolution prévisible de la gamme Apple de Mac fixes, mais aussi et surtout l’affichage de toute la puissance de feu d’Apple dans le domaine du design industriel et conception et distribution de ses produits. Derrière chaque choix, des couleurs aux formes, il y a en fait un processus de production complexe que (comme déjà fait avec des produits tels que les AirPods Max) la société de Cupertino a choisi de mettre en pratique malgré les énormes difficultés et les coûts qu’il entraîne. il. C’est l’un des aspects les plus intéressants des derniers lancements d’appareils Apple, qui, avec l’intégration des nouveaux processeurs M1, parviennent à combiner évolution technologique et design, liés l’un à l’autre.

En tant que produit mis un peu à l’écart par rapport aux nouveaux MacBook super annoncés de ces dernières années, l’iMac revient au centre non seulement de la stratégie Apple mais aussi d’une proposition de design qui va inévitablement se positionner dans les salles les plus importantes de la maison et le bureau, d’autant plus en cette période où les deux lieux se sont fusionnés en un seul espace de coexistence de travail. En cela, l’iMac a toujours été une pièce des années 90: contrairement à ses concurrents, La solution tout-en-un d’Apple a réussi à rester pertinent du point de vue du design même des années après le lancement de son dernier restyle, celui qui a rationalisé ses formes en séchant son look jusqu’à ce qu’il ne dispose que d’un écran convexe et d’un piédestal enveloppé d’aluminium. Une solution qui jusqu’à hier semblait une sorte de point d’arrivée pour la solution fixe d’Apple, mais qui représente aujourd’hui plutôt un paradoxe: des limitations qu’Apple a dû imposer en raison d’autant de limitations techniques d’autres entreprises.

Le point est le suivant: si aujourd’hui l’iMac est si fin (il ressemble à un iPad) c’est parce que les composants internes ont permis de réduire énormément l’espace nécessaire. Cela n’aurait pas été possible avec les cartes mères et les processeurs traditionnels, ou du moins il aurait été confronté à une limitation des performances. En bref, nous aurions eu un ordinateur de bureau avec les composants d’un ordinateur portable. L’entrée d’Apple dans le domaine de processeurs avec la première puce M1, en revanche, elle a permis un changement radical de stratégie, permettant de minimiser l’espace occupé par les composants, de miniaturiser le système de refroidissement et d’intégrer le tout dans le cadre fin sous le panneau. Le résultat est un design ultra-compact mais basé sur les performances qui (comme nous l’avons vu avec les MacBook Pro équipés de M1) extrêmement intéressant.

Mais si d’un côté il y a l’aspect de la coopération entre la technologie et le design, de l’autre il y a l’aspect intrigant de la production industrielle d’un produit qui est aujourd’hui proposé en 7 couleurs, qui caractérisent non seulement l’appareil lui-même mais aussi tous ses accessoires: clavier, souris, trackpad et câble d’alimentation sont disponibles dans les 7 couleurs. C’est une approche folle, car cela oblige l’entreprise à démarrer une chaîne de production et de distribution qui non seulement doit produire 7 types de produits différents, mais doit ensuite être en mesure de distribuer toutes ces variantes sur les marchés, en prévoyant quelle sera la plus forte demande. Cela semble simple, mais c’est un processus extrêmement complexe, surtout si vous pensez à la dépense d’énergie pour gérer l’ensemble du réseau de pièces détachées et de remplacements. Une folie, en bref, mais maintenant nous connaissons le mantra Apple: avoir faim, être fou.

Les couleurs impliquent alors une plus grande possibilité de personnalisation d’un appareil qui, comme prévu, vit dans un espace important de la maison. En cela, la présentation d’Apple a été très attentive à se concentrer sur l’apparence de « personnalité« de ces nouveaux iMac. Les couleurs servent aussi cela, laissant l’idée d’un appareil » neutre « qui se camoufle presque dans un espace (comme dans le cas du gris et du noir des anciens iMac) et optant à la place pour quelque chose qui veut clairement se démarquer dans l’espace, un objet design, en fait, que l’utilisateur a la possibilité de faire sien avec le choix de la couleur.

L’autre aspect intéressant de ces nouveaux iMacs est qu’Apple a enfin mis fin à sa guerre contre les câbles qui avait commencé avec la gamme d’iMacs, à laquelle il n’a associé que des appareils sans fil. À l’exception de l’alimentation électrique, cependant, il y en avait une qui, compte tenu de son utilisation à la maison, présentait de nombreuses configurations: le câble Ethernet pour la connexion Internet. Un câble blanc et laid, cependant, qui a maintenant été intégré à l’intérieur de l’alimentation: la prise n’est plus à l’arrière de l’ordinateur mais d’un côté de l’alimentation électrique, qui peut vraisemblablement être placée au sol ou cachée derrière un bureau. De cette manière, le seul câble pour atteindre l’iMac est le câble d’alimentation (qui à son tour contient la connexion de données) via une méthode de couplage magnétique.

Le seul élément qui relie ces nouveaux iMac au passé est celui du cadre blanc autour de l’écran. Dans une période historique où tous les produits visent à minimiser le cadre latéral en créant des panneaux au ras des côtés, Apple continue de proposer une solution qui non seulement garde les bords, mais les rend également visibles en les colorant en blanc. Un changement substantiel puisque dans les anciens iMac, le cadre noir était confondu avec l’écran noir éteint, alors qu’il se démarque maintenant même lorsque l’appareil n’est pas utilisé. C’est également un choix qui s’étend évidemment à tous les produits Apple, y compris les iPhones qui continuent d’offrir des avantages (quoique réduits) dans un monde où les écrans des smartphones enveloppent désormais directement les bords des appareils. Un choix de design que vous aimerez ou non, mais qui souligne une vision claire d’une entreprise qui n’a même plus besoin de se montrer pour être reconnue: devant les nouveaux iMacs (ainsi que dans les AirPods Max) il n’y a pas ‘est le logo. Une démonstration de puissance qui parle plus que tout autre élément de design.

