Parce que le PDG de TikTok a démissionné après moins de 6 mois

Kevin Mayer, le numéro un de TIC Tac, Oui est démissionné de son poste de conduite de la plateforme sociale la plus populaire du moment. La nouvelle est venue d’un communiqué et représente un autre coup dur pour une entreprise qui, ces dernières semaines, a été accusée d’être à la solde du gouvernement chinois et donc contrainte de vendre ses actifs américains à une société basée aux États-Unis. le climat d’hostilité autour de TikTok c’est en fait un élément déterminant dans le choix du désormais ancien PDG, originaire de Disney et dirigeant l’entreprise depuis quelques mois. “Ces derniers mois, le climat politique a considérablement changé le rôle que Kevin aurait dû jouer à partir de maintenant et nous respectons pleinement sa décision”, a précisé la note de l’entreprise avant de le remercier pour son bref travail.

Pourquoi Mayer a abandonné TikTok

En fait, le plan de Mayer n’était pas celui de diriger une entreprise visée par la méfiance et l’hostilité ouverte du gouvernement américain. Au sein de Disney, le directeur a supervisé le lancement du service d’abonnement Disney + et a travaillé sur les acquisitions de certaines des grandes maisons de cinéma qui font désormais partie du conglomérat. Rejoindre TikTok seulement en mai de cette année, Mayer aurait dû renforcer la position de la plateforme pour la transformer d’un phénomène du moment en une véritable puissance du monde des réseaux sociaux.

La position de TikTok a en fait commencé à empirer avant même l’arrivée de Mayer, ou lorsque l’application – semblable à d’autres entreprises chinoises – s’est retrouvée dans la ligne de mire de l’administration Trump, soupçonnée de représenter un menace de sécurité nationale. L’accusation portée contre l’application est celle de collecter les données des utilisateurs sans garantie de pouvoir les mettre à l’abri des demandes du gouvernement de Pékin; ByteDance, développeur de TikTok, a toujours nié tout acte répréhensible à cet égard, qui au fil du temps, cependant, sont devenus de plus en plus insistants et émanent de diverses branches du gouvernement américain, jusqu’à la décision du président Trump au début du mois d’août qui oblige l’application à vendre ses activités aux États-Unis.