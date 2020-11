Parce que l’amende à Apple pour les iPhones non étanches n’est que de 10 millions

Pendant ces heures, l’Autorité de la concurrence et du marché a imposé une Pomme une amende de 10 millions d’euros pour pratiques commerciales déloyales. Dans les deux procédures distinctes, l’objectif n’est qu’un: le fait que les derniers modèles d’iPhone aient été annoncé comme des imperméables dans une plus large mesure que ce qui était réellement certifié. L’histoire fait débat sur plusieurs fronts: d’une part, il y a ceux qui prennent parti pour l’entreprise, soulignant que dans les publicités condamnées par l’Autorité antitrust, les conditions de résistance à l’eau sont bien précisées; d’autre part, comme certaines associations de consommateurs, demandant des mesures plus décisives contre un géant de la technologie comme la société de Cupertino.

Des milliers de cas

D’une part, en effet, il est vrai qu’Apple – dans les publicités et dans la communication numérique relative à l’étanchéité de ses téléphones – appose des indications qui précisent comment les téléphones ne résistent à l’eau que dans certaines conditions et cependant, la garantie ne couvre pas les dommages de l’entrée de liquides. Comme précisé par l’Autorité antitrust, la procédure qui a conduit à l’amende a débuté il y a un an: au fil des mois, comme d’habitude, toutes les parties impliquées ont été entendues et les conclusions communiquées dans ces heures ont été tirées.

La décision d’ouvrir l’enquête a été à son tour déclenchée par un nombre important de rapports: selon ce qui est rapporté dans le texte de la disposition, à la fin de l’enquête, le nombre de plaintes présentées par des clients en Italie et concernant des dommages résultant de contacts avec des liquides pour les différents modèles d’iPhone s’élevait à un chiffre compris entre 3 000 et 10 000. C’est également sur la base de ces chiffres que l’Autorité a déterminé que les indications textuelles contenues dans les publicités des iPhones n’étaient pas suffisamment claires.

La limite de 10 millions

Pour ceux qui se demandent pourquoi l’amende n’était que de 10 millions, la réponse est simple: l’Autorité antitrust, avec les pouvoirs dont elle dispose actuellement, ça ne peut pas aller plus loin. L’orgue a réussi à atteindre le chiffre de 10 millions combinant deux pratiques distinctes dans une seule disposition jugé incorrect, c’est-à-dire les publicités et le manque d’assistance offert aux clients sous garantie; en fait, en règle générale, les sanctions pécuniaires maximales que l’Autorité peut imposer – compte tenu également de la gravité et de la durée de la violation – est 5 millions pour une seule infraction.

Des amendes de cette ampleur n’affectent en rien les activités des multinationales comme Apple, et pour que ces géants doivent faire face à des mesures plus incisives, il faut attendre: en novembre 2021 les délais de mise en œuvre de la dernière directive européenne en la matière expirent en Italie à la protection des consommateurs, qui devrait donner à l’antitrust le pouvoir de sanctionner les entreprises qui enfreignent les amendes pouvant atteindre 4% de leur chiffre d’affaires.