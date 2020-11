Parce que la limite de 16 Go sur les nouveaux Mac avec des puces M1 ne sera pas un problème

Hier Pomme a dévoilé son nouveaux produits de la gamme Mac réalisé en se concentrant pour la première fois sur des puces M1 conçues directement par Apple avec la technologie ARM. Les gadgets annoncés sont les premiers ordinateurs du groupe à ne pas utiliser les puces X86 fabriquées par Intel et pour cette raison, ils ont été accueillis avec curiosité et anticipation par des passionnés, qui attendent maintenant avec impatience de comprendre comment ils vont se comporter au quotidien. En particulier, l’une des craintes les plus exprimées sur Internet concerne quantité maximale de RAM disponible à bord des appareils: 16 GB, contre le double de la mémoire disponible sur les produits de la génération précédente alimentés par des puces Intel.

La mémoire RAM est en effet une ressource importante pour ceux qui ont l’habitude de travailler avec de grandes quantités de données, mais les limitations imposées par Apple sur la configuration de ses appareils ils pourraient être moins sévères que certains observateurs prédisent. Tout d’abord, les puces M1 ne sont pas que des processeurs, mais des dieux système sur puce: l’unité centrale de calcul, celle qui s’occupe des graphiques et les systèmes dédiés à l’intelligence artificielle, résident tous sur une seule plaquette avec la mémoire RAM, réduisant énormément la distance que les signaux électriques doivent parcourir pour passer d’un élément à un autre, et donc rendre possible des opérations plus rapides avec moins de dépense énergétique.

De plus, comme c’est le cas avec les smartphones et tablettes du groupe, les puces ARM utilisées dans les nouveaux Mac ne sont pas des composants standards fabriqués par un fabricant externe qui les vend à de nombreux fabricants d’appareils, mais sont conçues directement par Apple et donc optimisé pour travailler exactement dans les scénarios désignés. Cela a permis au groupe de travailler plus efficacement sur la façon dont la mémoire est utilisée de la même manière que ce qui se passe sur les iPhones, qui ont en moyenne besoin de moins de RAM pour un fonctionnement fluide et réactif que celui requis par leurs homologues basés sur Android. Processeurs Qualcomm – puissants mais non optimisés.

Apple a déclaré que ses produits – en particulier le nouveau MacBook Pro – seront en mesure de satisfaire les demandes des créatifs les plus exigeants et de gérer facilement même les flux vidéo 8K et le développement d’environnements 3D complexes et vastes, mais en attendant de voir les gadgets en action. cependant, les critiques de cette nouvelle approche ne manquent pas. Pour leur conformation, par exemple, le nouveau M1 ils ne prennent pas en charge l’ajout de nouvelle RAM ou la connexion de cartes graphiques externes qu’ils peuvent valoriser les produits de ce point de vue: pour comprendre comment ces limitations affecteront les performances des appareils et le flux de travail de ceux qui les choisissent, il faudra quelques jours, quand ils finiront entre les mains des premiers acheteurs.